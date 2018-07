09.07.2018

Trends für Snacks

Frisch, schnell, abwechslungsreich: Snacking ist angesagter denn je. Und Backwaren, auch tiefgekühlt, gehören für Imbissanbieter und Gastronomen dazu.

Handwerkliche Anmutung kommt bei Snackern derzeit gut an. - Bild: Schöller Backwaren

Schöller Backwaren, Experten für tiefgekühlte Backwaren, haben die Trends der Branche aufgespürt. Das Ergebnis: Snacks im rustikalen Handmade-Look und Hot Dogs in verschiedenen Sorten landen 2018 auf der Poleposition.

Unser Alltag bestimmt, was wir essen. Und in einem beschleunigten Tagesablauf soll es vor allem schnell gehen. Das geht auch aus dem aktuellen Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hervor. Demnach sind bei 43% der Deutschen kleine Mahlzeiten unterwegs besonders beliebt. Jede Menge Potenzial für Gastronomen und Backshop-Betreiber. Findet auch Schöller Backwaren und präsentiert die zwei Top-Trends 2018.

Trend Nummer 1: Handmade

Rustikal und wie selbstgemacht: Handwerkliche Anmutung wird in der Food-Szene immer beliebter. Gemeint ist der Handmade-Look oder die bodenständige Inszenierung von Lebensmitteln. Auch im Snacking-Segment haben modern-rustikal anmutende Produkte aktuell Hochkonjunktur. „Handwerkliche Produkte umweht ein Hauch des Individuellen, Persönlichen. Das scheint viele Kunden anzusprechen“, erläutert Kerstin Krischer, Marketing Managerin Frozen Food bei Froneri Schöller. Mit passenden Accessoires wie Banderolen oder Schiefertafeln lassen sich die Snacks zusätzlich in Szene setzen. Für ein besonders individuelles Angebot.

Trend Nummer 2: Hot Dogs erobern die Straße

Das zweite große Thema in Sachen Snacking: Hot Dogs. Sie sind dabei so etwas wie die neuen Burger der Street-Food-Szene. „Kulinarisch möchte man manchmal von etwas Neuem überrascht werden. Nach dem Burger-Hype erfüllen Hot Dogs genau diesen Wunsch der Kunden“, so Kerstin Krischer. Der Vorteil: Hot Dogs sind handlich, schnell zubereitet und lassen sich mit verschiedenen Toppings variieren. Außerdem sind warme Snacks immer mehr im Kommen. So schlagen Gastronomen gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Beide Trends lassen sich zum Beispiel mit Produkten im Handmade-Look und mit den Laugen-Hot-Dogs von Schöller Backwaren umsetzen.

www.froneri-schoeller.de