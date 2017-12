11.12.2017

Trends beim Tee: In diesem Winter ist Gewürztee angesagt

Wenn es draußen ungemütlich und kalt ist, geht nichts über eine heiße Tasse Tee. Die Deutschen sind Teeliebhaber und haben im vergangenen Jahr 16,4 Milliarden Tassen Kräuter- und Früchtetee getrunken.

Pfefferminztee gehört zu den beliebten Klassikern unter den Teesorten. - Bild: sigrid rossmann / www.pixelio.de

Jede Saison entstehen neue Trends und Entwicklungen, meldet die Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee (WKF). So sind in diesem Herbst und Winter ayurvedische Gewürztees mit Kurkuma, Kardamom, Zimt und Pfeffer besonders beliebt. Mit der Kraft der Gewürze sollen solche Teemischungen von innen wärmen und das Immunsystem stärken. Auf dem zweiten Platz folgen Kuchenkreationen wie Blue Berry Muffin, Strawberry Cheesecake oder Caramel Apple Pie. Ohne künstliche Aromen kommen diese Tees allerdings nicht aus. Auf der anderen Seite werden Klassiker wie Ingwer und Minze aber auch gerne pur und solo genossen. Bei den aktuellen Teetrends nehmen sie den dritten und vierten Platz ein. Interessanterweise hat der Tee dieser Saison auch eine Trendfarbe, nämlich goldgelb. So steht an fünfter Stelle der Pfirsich, gefolgt von den Tees Mango (6) und Zitrus (8) mit ähnlichen Farbnuancen. Daneben schätzen die Deutschen aber auch altbewährte Kräutertees wie Melisse (7) und Fenchel-Anis-Kümmel (10).

Übrigens handelt es sich bei Kräuter- oder Früchtetees eigentlich um „teeähnliche Erzeugnisse“. Teeähnliche Erzeugnisse unterscheiden sich nicht nur botanisch von Schwarzem Tee, der ausschließlich von der Teepflanze Camellia sinensis stammt. Ihnen fehlt in der Regel auch die anregende Wirkung des Koffeins.

Heike Kreutz, www.bzfe.de