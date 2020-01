16.01.2020

Tim Swanson neuer CEO von Bettcher Industries, Inc.

Bettcher Industries Inc. („Bettcher”), Entwickler und Hersteller von innovativen Anlagen für Lebensmittelverarbeitung, Foodservice, die Industrie, Medizin und andere Bereiche gibt die Ernennung von Tim Swanson zum neuen Chief Executive Officer und als Mitglied des Vorstands von Bettcher bekannt.

Tim Swanson ist neuer CEO bei Bettcher Industries, Inc. - Bild: Bettcher

Swanson wird die Nachfolge von Don Esch antreten, der Ende 2019 in den Ruhestand getreten ist, nachdem er seit Oktober 2014 als CEO von Bettcher tätig war. Esch wird weiterhin Mitglied des Vorstands von Bettcher bleiben.

Swanson kommt von der Barnes Group zu Bettcher, wo er als Präsident für das global „Engineered-Components-Geschäft“ verantwortlich war. Zuvor war er bei Illinois Tool Works (ITW) 10 Jahre in allgemeinen Managementpositionen in den Segmenten global Automotive und Welding tätig. Bei ITW konzentrierten sich seine Aufgaben auf die Wertschöpfung durch Innovation und Kundennähe, um ein über das Marktpotenzial hinausgehendes Wachstum zu erzielen. Swanson begann seine Karriere bei Whirlpool Corporation.

„Tim Swanson ist ein talentierter Manager, der in seinem Werdegang nachgewiesenermaßen Wachstum, Innovation und operative Exzellenz in marktführenden, globalen Unternehmen vorangetrieben hat“, so Peter Taft, der Vorstandsvorsitzende. „Wir begrüßen einen neuen CEO, der sich die Kultur und die Fähigkeiten, die in der Vergangenheit zum Erfolg von Bettcher beigetragen haben, zu eigen machen wird, und die Expertise mitbringt, um das Unternehmen in eine neue Ära des Wachstums und der Expansion zu führen.“

„Ich bin gleichermaßen erfreut und zuversichtlich, einen so bewährten und fähigen Manager als Nachfolger zu haben“, erklärte Don Esch, ehemaliger CEO und derzeitiger Direktor. „Swanson‘s makellose Erfolgsbilanz und seine aufschlussreichen Einsichten geben mir großes Vertrauen in seine Fähigkeit, Bettcher in dieser für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und seine Kunden spannende Zeit des Wandels zu führen.“

„In der Bettcher-Unternehmensfamilie sehe ich ein Unternehmen, bei dem Kunden und Mitarbeiter an erster Stelle stehen und das über eine lange Tradition der Wertschöpfung durch Produktinnovation verfügt“, sagte Tim Swanson, CEO von Bettcher. „Ich freue mich darauf, unseren marktführenden Ruf auf globaler Basis auszubauen, indem wir unser differenziertes Produktportfolio nutzen und neue Funktionen erwerben, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Ich freue mich sehr, ein Teil des Bettcher-Teams zu sein. "

Swanson ist Absolvent der Michigan Technological University, wo er sowohl einen Bachelor of Science in Maschinenbau als auch einen Master of Science in Operations Management erworben hat.

www.bettcher.com