14.11.2018

Tierschutz auf dem Teller: Restaurant erasmus ausgezeichnet

Das Karlsruher Restaurant erasmus erhielt am 8. November 2018 die Urkunde „Tierschutz auf dem Teller“. Mit der Urkunde und einer Tierschutzkochmütze zeichnet die Schweisfurth Stiftung Küchen aus, die neben dem leiblichen Wohl der Gäste auch auf das Wohlergehen der Tiere besonderen Wert legen.

Verleihung der Urkunde und Tierschutzkochmütze an Andrea und Marcello Gallotti durch Georg Schweisfurth (r.), Mitglied des Kuratoriums der Schweisfurth Stiftung und Jury-Mitglied des Projektes „Tierschutz... - Bild: BLE

Hohe Kochkunst und kulinarischer Genuss gepaart mit einem konsequenten Engagement für Mensch, Tier und Umwelt zeichnen die Bioküche von Andrea und Marcello Gallotti aus. Georg Schweisfurth, Jury-Mitglied des Projektes, vergab den Tierschutzpreis an die beiden Karlsruher BIOSpitzenköche: „Das erasmus trägt als Botschafter den Tierschutz auf dem Teller in die kulinarische Welt hinaus. Die Auszeichnung schafft zusätzliches Vertrauen und Aufmerksamkeit für vorbildhafte Gastronomen.“ Das erasmus überzeugte die Jury mit einem umfangreichen Nachhaltigkeitskonzept. Ausschlaggebend waren dabei Qualität, ökologische Zutaten aus der Region, aber auch Handwerkliches Können und Tierwohlaspekte.

Auch Elmar Seck von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, der das Netzwerk der BIOSpitzenköche koordiniert, freut sich für die Gallottis über diese besondere Auszeichnung: „Wir sind stolz, dass der diesjährige Tierschutzpreis der Schweisfurth Stiftung an ein Restaurant aus dem Kreise unserer BIOSpitzenköche geht. Das erasmus zeigt eindrucksvoll, wie Gastronomen regionale Biohöfe unterstützen können und mithelfen, alte, fast ausgestorbene Tierrassen zu erhalten."

Konsequent setzen die Gallottis auf Tierwohl und regionale Bioprodukte und sind dabei stets auf der Suche nach der bestmöglichen Qualität. Wer Braten liebt, genießt im erasmus Schweinefleisch vom Schwäbisch Hällischen Landschwein oder vom Glanrind, einer von Slow Food als Arche-Passagier auserwählten Pfälzischen Rasse. Alle Tiere wachsen langsam und artgerecht auf Bio-Höfen auf. Noch eine Besonderheit: Marcello Gallotti verwertet stets das ganze Tier. Was nicht direkt auf den Teller des Restaurants kommt, findet seine Verwendung in Fonds, Terrinen und Ragouts, die der Kunde im restauranteigenen Feinkostladen erwerben kann.

Pioniere für guten Geschmack mit Bioprodukten

Die bundesweite Vereinigung der BIOSpitzenköche ist seit Januar 2003 Teil des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN), initiiert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Deutschlandweit kochen sie in ihren Restaurants und in der Außer-Haus-Gastronomie, zum Beispiel in Schulen, mit und für Bio. Sie sind Pioniere und Überzeugungstäter für guten Geschmack mit Bioprodukten. Weitere Informationen zu den BIOSpitzenköchen unter www.bio-spitzenkoeche.de.

