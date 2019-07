19.07.2019

Tatort im Ersten: Team von Holzmann Medien beim Fund der Leiche dabei

Vergangenen Samstag durfte ein Team von Holzmann Medien Regisseur Tom Bohn beim Tatort-Dreh in Mannheim über die Schultern blicken – und sogar selbst aktiv mitspielen.

Team Holzmann Medien mit Tatort-Regisseur Tom Bohn (Mitte) und Kamerafrau Cornelia Janssen (ganz rechts). - Bild: Felix Triebel

Die Mitarbeiter von Holzmann Medien begleiteten die dienstälteste Tatort-Kommissarin Lena Odenthal in Ludwigshafen am Rhein – gespielt von Ulrike Folkerts – in ihrem neuesten Fall und waren beim Fund der Leiche dabei.

Die Mitarbeiter des Verlags aus Bad Wörishofen im Allgäu konnten nicht nur einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Produktion werfen, sondern selbst in Statistenrollen von Polizisten und Kriminaltechnikern schlüpfen. „Tatort-Regisseur Thomas Bohn ist ein echter Perfektionist. Es war beeindruckend mit welcher Akribie er darauf achtet, dass jeder Darsteller am Set seine beste Leistung abruft. Man kann sich als Fernsehzuschauer gar nicht vorstellen, wie aufwendig es ist, bis die fertige Szene im Kasten ist“, sagt Steffen Guthardt, Mitarbeiter von Holzmann Medien.

In diesem Jahr war es bereits die zweite Begegnung mit Tom Bohn, der auch Direktor des Snowdance-Festival in Landsberg ist, das unter anderem von Holzmann Medien gesponsert wird. Im Rahmen dieses Festivals haben Holzmann Medien-Auszubildende und Mitarbeiter beispielsweise in Form von Workshops oder als Assistenz der Festivalleitung mitgewirkt.

