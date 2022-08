22.08.2022

Symposium 2022 zeigte Resilienz der Branche

Große Resonanz zeigte der gelungene Restart von dringend benötigtem Branchendialog auf dem Symposium Feines Essen + Trinken 2022 in München: Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause brachte die Dialogplattform der Lebensmittelwirtschaft alle wichtigen Branchen-Stakeholder am 28. und 29. Juli 2022 zu einem Wiedersehen zusammen. Mit rund tausend Teilnehmern bewegten sich die Besucherzahlen auf dem hohen Niveau des Symposiums 2019, der letzten Veranstaltung vor der Pandemie. Top-Entscheider aus Handel und Gastronomie entdeckten auf dem Marktplatz die innovative Vielfalt der Industriepartner – von internationalen Brands über regionale Champions hin zu mutigen Start-ups.

Moderator Daniel Anthes (links) mit den Gastgebern Jörg Pretzel (Mitte) und Dr. Ludger Schulze Pals (rechts). - Bild: SFET, Peter Eilers

Im Rahmen der Fachtagung wurden Lösungsansätze zu brennenden Themen der Zeitenwende diskutiert: Aufrechterhaltung der Lieferketten und Energiekrise, Preisanstieg versus Nachhaltigkeit sowie Fachkräftemangel.

„Beim Symposium 2022 wurden die verschlechterten Rahmenbedingungen – u.a. Inflation und Ukraine-Krieg – und die daraus folgenden Veränderungsprozesse in der Branche intensiv diskutiert. Das einzigartige Ambiente der Veranstaltung zeigte Ideen für pragmatische Lösungen und Handlungsansätze auf und machte so Mut, die anstehenden Herausforderungen mit dem notwendigen Optimismus anzugehen“, äußerte sich Dr. Ludger Schulze Pals, Geschäftsführer des Lebensmittel Praxis Verlags sowie des Landwirtschaftsverlags Münster und Geschäftsführer der Feines Essen + Trinken GmbH, beeindruckt vom regen Austausch aller Teilnehmer auf der Veranstaltung.

Und Jörg Pretzel, Vorstandsvorsitzender des Symposiums Feines Essen + Trinken e.V., erklärte: „Auf unserem Marktplatz war die Innovationskraft der Industriepartner in diesem Jahr trotz der Vielzahl an Herausforderungen deutlich zu erkennen und zeigte die Resilienz der Branche. Die Teilnehmer unserer Industriepartner – einschließlich der Unternehmen des Gastlands Finnland – haben mit einer Vielzahl von nachhaltigen Trend- und Qualitätsprodukten wieder einmal wertvolle Impulse zur Weiterentwicklung shopperorientierter Sortimente für den Handel geliefert. Daraus ergab sich ein spannender Dialog zwischen Industrie und Handel direkt an der Ware.“

Fachtagung: Mit Werteorientiertheit und Investment in die Zukunft

Gespannt verfolgten die Teilnehmer die diesjährige Fachtagung mit Vorträgen von hochkarätigen Branchenkennern und Wirtschaftsexperten zum Thema: Zeitenwende – Neue Herausforderungen, neue Verantwortung. Als Moderator führte Nachhaltigkeitsexperte und Foodpreneur Daniel Anthes durch das Programm.

Zum Auftakt formulierte der führende Ökonom Prof. Ph.D. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, in seiner Keynote die anstehenden Herausforderungen für die Branche: Schaffung einer krisenresilienten Globalisierung mit diversifizierten Lieferketten und Ausschöpfung digitaler Möglichkeiten für die effiziente und nachhaltige Produktion von Lebensmitteln. Fratzscher betonte zugleich die Relevanz einer sozialen Transformation, die alle Bevölkerungsschichten an Bord holt, sowie die Notwendigkeit von rechtzeitigen, umfassenden Zukunftsinvestitionen. Nach dem großen Überblick folgten konkrete Insights von Branchenkennern. In Diskussionsrunden zu „Rohstoffen, Energie, Logistik“ sowie zum Kaufverhalten der Consumer angesichts von „Preisanstieg versus Nachhaltigkeit“ diskutierten Vertreter renommierter Handelsanbieter und Industrieunternehmen.

Die fachkundige Moderation der Panels durch Bettina Röttig und Markus Wörmann von der Redaktion der Lebensmittel Praxis brachte den Austausch der Podiumsdiskutanten gekonnt auf den Punkt: Nachhaltigkeit bleibt richtungsweisend trotz aller Herausforderungen. Der Spagat zwischen hochwertigen und ressourcenschonenden sowie günstigeren Lebensmitteln wird größer werden. Sinnstiftende Kommunikation mit den Verbrauchern, innovative Inszenierung der Waren am PoS und authentische Unternehmenswerte werden wichtiger als je zuvor. Dr. Gerhard Drexel, Präsident des Aufsichtsrates der SPAR Österreichische Warenhandels AG thematisierte die anstehenden disruptiven Veränderungen für die Entwicklung von Handel sowie Marken und nannte Lösungsansätze zum Thema Fachkräftemangel. Wie rechtzeitige Investitionen in die Digitalisierung die Branche erfolgreich in die Zukunft führen könnten, zeigte Karl-Heinz Land, Insider der digitalen Transformation, in seinem abschließenden Vortrag: „Erde 5.0 – die Zukunft provozieren“.

Marktplatz: Pflanzenbasierte Proteine bestimmen Zukunftstrends

Allen voran vegane Innovationsprodukte aus Algen von Happy Ocean Foods und Wunderfish präsentierten Zukunftspotenziale: wie zum Beispiel Seafood-Produkte – in diesem Fall Shrimps und Thunfisch – nachhaltig und schmackhaft ersetzt werden können. Aber auch Kreationen aus Hafer, Lupine und Erbsen zeigten, wie variantenreich der Einsatz von pflanzenbasierten Produkten sein kann – vom Ei-Ersatz, PLANT B, bis hin zur veganen Weißwurst, Greenforce. Auch Fermentiertes, Completeorganics, und Nuss-Produkte, Naughty Nuts, boomten nach wie vor. Das Gastland Finnland offerierte neben ursprünglichen Spirituosen und Craftbieren, zahlreiche nachhaltige Haferprodukte, Flammlachs und innovative Proteinprodukte aus der Favabohne. Auch ressourcenschonende Verpackungsangebote hatten die findigen Nachhaltigkeitspioniere im Gepäck.

Livevoting: Preisverleihung für Aussteller

Im Dampfdom stimmten die Teilnehmer live über die Gewinner auf dem Marktplatz ab: Consorzio Toscano D'Avitani GmbH räumte den Preis für die beste Inszenierung ab. Die Almhütte von ARGE Heumilch wurde zum schönsten Stand gekürt. Den Preis für das innovativste Produkt samt Testlistung erhielten die veganen Shrimps von Happy Ocean Foods. Eine zusätzliche Ehrung erhielten die Vertreter des Gastlands Finnlands für ihre Präsentation nachhaltiger Foodtrends und Verpackungsalternativen.

Der Termin für die Veranstaltung 2023 steht bereits fest: Das nächste Symposium Feines Essen + Trinken findet am 15. und 16. Juni 2023 statt.

