25.10.2017

SÜFFA-Wettbewerbe zeigen hohes Niveau des Fleischerhandwerks

Am vergangenen Wochenende wurden in Stuttgart die Gewinner der SÜFFA-Wettbewerbe 2017 bekanntgegeben. Insgesamt wurden 788 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie 63 Pokale vergeben. Gesamtsieger der SÜFFA-Wettbewerbe ist die Metzgerei Schneider aus Pliezhausen.

Gewinner des Stuttgarter Rössles und Gesamtsieger der SÜFFA-Qualitätswettbewerbe: Metzgerei Schneider aus Pliezhausen. - Bild: Messe Stuttgart

Wieder einmal hatte das Preisgericht die Qual der Wahl: Im Vorfeld der SÜFFA waren rund 1.000 Proben aus dem In- und Ausland eingegangen – insgesamt auf einem „super Niveau mit nur sehr wenigen Ausreißern“, wie der Jury-Vorsitzende und stellvertretende Landesinnungsmeister für das Fleischerhandwerk, Wolfgang Herbst, bestätigte. „Die Einreichungen zeigten praktisch die gesamte Bandbreite unseres Handwerks – klassische Produkte in unglaublicher Vielfalt und von durchweg sehr guter Qualität. Das sind Dinge, die man industriell nicht herstellen kann.“

Metzgerei Schneider gewann 38 Goldmedaillen

Insgesamt wurden 788 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie 63 Pokale vergeben. Die fachkundigen Prüfer hatten die Spezialitäten bereits am 7. Oktober in der Alten Kelter in Fellbach in Augenschein genommen. Als stolzer Gesamtsieger ging die Pliezhausener Metzgerei Schneider aus der Wertung hervor: Der 1934 gegründete Familienbetrieb holte mit 53 eingesandten Proben 38 Goldmedaillen und hob sich somit klar vom übrigen Teilnehmerfeld ab. Bei der Zubereitung ihrer vielfach prämierten Erzeugnisse setzen Jochen und Markus Schneider gleichermaßen auf moderne Technik, natürliche Zutaten und überlieferte Rezepturen. Dank dieser Philosophie konnten die beiden Brüder auf der SÜFFA noch weitere Erfolge verbuchen: Auch den 11. Stuttgarter Schinkenwurst-Wettbewerb um das „Stuttgarter Rössle“, den 13. Internationalen Kochpökelwaren-Wettbewerb sowie den 22. Internationalen Brühwurst-Wettbewerb und 19. Internationalen Pasteten- und Rouladen-Wettbewerb entschied die Metzgerei Schneider für sich.

Die Sieger in weiteren Kategorien

Im Wettstreit um den Titel des Schinkenkönigs überzeugte die Metzgerei Meier aus Gommiswald in der Schweiz. Den ersten Platz im 7. Internationalen Kochwurst-Wettbewerb belegte die Gerlinger StirnerSinn Kronenmetzgerei. Glückliche Gewinner des 5. Internationalen Rohwurst-Wettbewerbs sind – mit je fünf Goldmedaillen – die Emmendinger Metzgerei Mertz und die Obere Metzgerei Franz Winterhalter aus Elzach. Im 15. Internationalen Rohschinken-Wettbewerb teilt sich die Metzgerei Winterhalter den Platz auf dem Siegerpodest mit Hofmann's Fleischereifachgeschäft aus Osterburken.

Vor einem begeisterten Publikum wurden während der SÜFFA weitere Wettbewerbe ausgetragen. Siegerin des 14. Internationalen Nachwuchs-Platten-Wettbewerbs wurde Maria-Christina Gerg von der Metzgerei Haller aus Bad Tölz. In der Disziplin Fingerfood und Flying Buffet setzten sich Dirk Freyberger von der Metzgerei Freyberger in Nürnberg und Katharina Bertl von der Bad Tölzer Metzgerei Haller gegen ihre Konkurrenz durch. Interessant war auch die Frage, wer die leckersten Schwäbischen Maultaschen macht. Diese haben die SÜFFA-Juroren ebenfalls beantwortet: Es ist die Metzgerei Frank Winter aus Schorndorf.

Spannender Berufsschulwettbewerb

Aufgrund genau abgewogener Ausgangsmaterialien sei der Berufsschulwettbewerb besonders spannend gewesen, meint Wolfgang Herbst. Freilich sei der Fachkräftemangel nach wie vor ein Thema, doch „braucht man sich um die Qualität des Nachwuchses keine Sorgen zu machen. Was die jungen Leute innerhalb einer Stunde zustande brachten, war einfach grandios!“ An den Start gingen 41 Teams mit insgesamt 80 Teilnehmern, von denen 43 mit Gold, 27 mit Silber, und zehn mit Bronze ausgezeichnet wurden. Aus dem Teilnehmerfeld konnten sich drei Auszubildende besonders hervorheben. Nicole Hofmann und Jan Schüßler (beide Staatliches Berufliches Schulzentrum Aschaffenburg) sowie Katharina Egger (Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd) erreichten mit ihren Teams als einzige die Höchstpunktzahl von 100 Punkten.

www.sueffa.de