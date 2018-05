24.05.2018

SÜFFA 2018: Samstag mit verlängerter Öffnungszeit

Für die Fleischbranche in Deutschland und dem angrenzenden deutschsprachigen Ausland hat sich die SÜFFA in Stuttgart längst als Pflichttermin etabliert. Die enorme Vielfalt in Verbindung mit der ausgewogenen Kombination der Ausstellungsbereiche Produktion und Verkauf sowie dem breitgefächerten, informativen Rahmenprogramm machen die SÜFFA zum Trendbarometer und Branchentreffpunkt.

Die Gläserne Wurstküche war einer der Publikumsmagnete auf der SÜFFA 2017. - Bild: Messe Stuttgart

Die Bilanz der letztjährigen SÜFFA kann sich sehen lassen: Rund 8.800 Fachbesucher informierten sich bei 245 Ausstellern über die neuesten Produkte und Trends am Markt. Auch 2018 warten auf die Aussteller und Besucher drei Tage voller Innovationen, Trends und Ideen.

Vom 20. bis 22. Oktober öffnet die SÜFFA erneut ihre Tore. „Die SÜFFA ist genau auf den Bedarf der fleischverarbeitenden Betriebe ausgerichtet und bietet ein vollständiges Angebot von der Produktion bis zum Kunden“, fasst Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart das Ausstellungsspektrum zusammen.

Die 2017 erstmals eingeführte Tagefolge von Samstag bis Montag kam hervorragend an und wird auch in diesem Jahr fortgeführt. Am Samstag startet die Veranstaltung ab 13 Uhr. Dem Wunsch von Ausstellern und Besucher folgend verlängert die SÜFFA am ersten Messetag ihre Öffnungszeit bis 20 Uhr. Am Sonntag und Montag öffnet die SÜFFA wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr.

Unter dem Begriff „SÜFFA-Specials“ sind alle Themen des vielfältigen Rahmenprogramms zusammengefasst. Ob BBQ-Area, Foodtrucks, Gläserne Wurstküche, Feinkost, SÜFFA-Qualitätswurstwettbewerbe, SÜFFA-Innovationspreis, Tag der Metzgerfrauen oder Bühne für Trends und Neues – in Sonderschauen, praxisnahen Fachvorträgen und Workshops können sich die Besucher über Neuheiten, branchenspezifische Lösungen und richtungsweisende Themen informieren.

Die SÜFFA ist für engagierte Handwerksbetriebe ein Muss und mit steht mit ihrem Mix aus Fachmesse und Rahmenprogramm fest im Terminkalender der Fleischbranche.

www.sueffa.de