Südtiroler Speck: Deutschland bleibt wichtigster Exportmarkt

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Südtiroler Speck Konsortiums, Bozen, im Kloster Neustift in Brixen blickten die Mitglieder auf das vergangene Jahr zurück und stellten Weichen für die Zukunft. Im Rahmen des Zusammentreffens wurde auch das 30-jährige Bestehen des Konsortiums ge­feiert.

Zu Beginn des Jahres 2022 zeichnete sich eine Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Pandemie ab, was aber wegen der angespannten politischen Lage nur bedingt möglich war. Der Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise hatte weitreichende Auswirkungen auf die Produktion. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Südtiroler Speck einen Anteil von 46,5 Prozent an der Gesamt-Speckproduktion, was den bislang höchsten Wert darstellt. Die Gesamtproduktion selbst ging allerdings bereits zum vierten Mal in Folge zurück.

Insgesamt blickt Paul Recla, Präsident des Südtiroler Speck Konsortiums, positiv auf das Jahr 2022: „Der Markt verlangt auch in Krisenzeiten ein Qualitätsprodukt.“ Für ihn bleiben die Kernthemen des Konsortiums im Fokus: „Wir wollen die Produktqualität des Südtiroler Speck verbessern, die Bekanntheit der Marke „Südtiroler Speck“ weiter steigern und sie vor Missbrauch schützen.“

66,8 Prozent der Produktion wurde in Italien abgesetzt, ein Großteil davon in Südtirol selbst. Der wichtigste Exportmarkt bleibt Deutschland (24,7 %), wo sich der Absatz auch in den letzten Jahren konstant gezeigt hat, im vergangenen Jahr aber erstmals etwas rückläufig war. Weitere Exportmärkte sind die USA, Frankreich, Schweiz und Österreich. Im Jahr 2022 wurde vor allem vorgeschnittener Speck nachgefragt. Hinzu kommt, dass die Haushalte immer kleiner werden und besonders kleine Verpackungseinheiten überdurchschnittlich wachsen. 2022 wurden 41 Prozent des Specks als Stückware verkauft, 19 Prozent als ganze Hammen und 40 Prozent als Fächerware. Die 100-Gramm-Packung bleibt die am meisten verkaufte Verpackungstypologie mit 28,2 Millionen verkauften Verpackungen.

