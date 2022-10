21.10.2022

Südpack spendet Lasercutter

Er ist ein echtes Hightech-Gerät für kleine wie große Tüftler: der kompakte, intelligente Lasercutter Beambox Pro. Ab sofort gehört ein Exemplar dem Schülerforschungszentrum (SFZ) Ochsenhausen. Dank einer 8.000 Euro Spende von Südpack können die jungen Talente nun unterschiedlichste Ma-terialien präzise schneiden und exakt gravieren.

Spende von Südpack: Das Schülerforschungszentrum (SFZ) in Ochsenhau-sen freut sich über den intelligenten Lasercutter Beambox Pro. - Bild: Südpack

„Was in der Industrie längst Standard ist, können unsere jungen Nachwuchsforscherinnen und -forscher nun auch in ihren Projekten bei uns umsetzen: Bauteile für Maschinen programmieren und maschinell fertigen. Mit der großzügigen Spende hat Südpack dem SFZ-Team heute einen großen Wunsch erfüllt“, erklärt Tobias Beck, einer der beiden Standortleiter des SFZ Ochsenhausen.

Das SFZ ist einer von neun Standorten des SFZ Südwürttemberg e.V. Es bietet rund 70 Jugendlichen ab der weiterführenden Schule die Möglichkeit, an Fragestellungen aus Naturwissenschaften, Informatik, Technik und Mathematik zu arbeiten und zu forschen. Die Teilnahme ist unabhängig von der Schulart und kostenlos.

Da die Jugendlichen jedoch bei der Umsetzung ihrer Entwicklungsideen immer wieder an Grenzen der Genauigkeit stoßen, stand die Anschaffung eines Geräts, das Holz, Leder, Plexiglas, Karton und vieles mehr präzise, computergesteuert und im großen Format schneiden und gravieren kann, ganz oben auf der Liste. Im Gespräch mit Südpack ließen sich die Geschäftsführer des Folienherstellers nicht lange bitten. Denn als Partner des SFZ fördert das Unternehmen schon seit Jahren den Forschungsdrang des Nachwuchses. „Wir sind ein Familienunternehmen, das mit seinen Standorten fest in Oberschwaben verankert ist. Daher liegt uns die Entwicklung der Region und der Menschen sehr am Herzen. Zudem unterstützen wir natürlich sehr gerne zukunftsfähige Projekte und Technologien“, unterstreicht Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesellschafterin von Südpack.

In Anwesenheit von Carolin Grimbacher, Michaela Munding und Dr. Stephanie Würfl von Südpack wurde dem SFZ-Team aus Ochsenhausen und Vertretern der SFZ-Zentrale in Bad Saulgau das neue Gerät in Ochsenhausen in Betrieb genommen. „Es ist großartig, dass die SFZler ihre technischen Fragestellungen jetzt mit einer aktuellen Technologie umsetzen und damit die Grenzen des in Schülerprojekten Machbaren verschieben können“, freut sich Tobias Beck. Martin Trick, ebenfalls Standortleiter am SFZ, ergänzt: „Wir haben bereits konkrete Projekte und auch viele Ideen für das neue Hightech-Gerät. Zum Beispiel planen wir für Ende November eine große Maker-Nacht für interessierte Jugendliche. Sie können sich dann eine Nacht mit uns in die Maker-Szene stürzen, CAD-Design lernen, Roboter bauen und 3D-Drucker bedienen. Der Star des Abends steht dabei jetzt schon fest: Es ist natürlich der neue Lasercutter“.

