05.10.2022

Südpack begrüßt 29 Auszubildende und Studierende

Die ersten Wochen sind noch nicht ganz vorbei, doch die insgesamt 29 neu-en Auszubildenden und Studierenden bei Südpack haben schon jede Menge gelernt. Denn die Tage waren „hochinformativ und ein rundum gelungener Einstieg in den neuen Lebensabschnitt“ – da sind sich alle 29 Youngster ei-nig. In diesem Jahr haben sich 21 Auszubildende für insgesamt acht Ausbil-dungsberufe und acht Studierende für fünf duale Studiengänge entschieden.

21 Auszubildende für insgesamt acht Ausbildungsberufe und acht Studie-rende für fünf duale Studiengänge haben in diesem Jahr bei Südpack ihre Ausbildung bzw. ihr Studium begonnen. - Bild: Südpack

Der Ernst des Lebens begann dann wie jedes Jahr am 1. September mit der fast schon traditionellen „Einführungswoche“ für die jungen Menschen. Und diese hatte es tatsächlich in sich: Denn nach einer herzlichen Begrüßung durch die Ausbildungsleiterin Dr. Stephanie Würfl und die Leiterin HR Services & Aus- und Weiterbildung, Martina Wesser, standen zunächst ein erstes Kennenlernen untereinander sowie das Thema Teambuilding im Gemeindesaal in Erlenmoos auf dem Programm. Danach erhielten die angehenden Nachwuchskräfte bei einer ausführlichen Betriebsbesichtigung einen ersten Eindruck vom Unternehmen, seiner Leistungsfähigkeit und auch von seinem Produkt-Portfolio. „Am Anfang ist es immens wichtig, anzukommen, sich als Gruppe zu finden, künftige Kollegen, Führungskräfte wie auch Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte kennenzulernen und sich möglichst entspannt auf den neuen Lebensabschnitt einzustimmen. Der Alltag kommt dann schnell von ganz alleine“, unterstreicht Dr. Stephanie Würfl.

Ein erster Tag in der jeweiligen Abteilung erlaubte danach den etwas konkreteren Blick auf das, was die Auszubildenden und Studierenden in ihrem jeweiligen Fach erwartet. Abgerundet wurde das umfassende Einführungsprogramm mit einem fröhlichen Grillfest, bei dem sich die „Neuen“ mit den Auszubildenden und Studierenden der letzten beiden Ausbildungsjahre und Ausbildungsberufe zwanglos austauschen konnten.

An den darauffolgenden Seminartagen wurden die Youngster mit den „Regeln für eine gute Zusammenarbeit“ vertraut – ein elementarer Baustein im Rahmen des Werteleitbildes von Südpack und ein wichtiges Fundament für das Kulturverständnis bei Südpack. „Die Kultur und die Werte, die uns als Familienunternehmen mit oberschwäbischen Wurzeln auszeichnen, haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Ein weltweit sehr erfolgreicher Hersteller von Hochleistungsfolien höchster Qualität, in Technologie und Innovation führend. Unser Werteleitbild dient uns als Handlungsrahmen, um in einem dynamischen Marktumfeld und trotz zahlreicher Veränderungen in unserer Unternehmensgruppe nach diesen Werten leben und handeln zu können“, betont Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesellschafterin von Südpack.

Nach einer bewussten Auseinandersetzung mit der bevorstehenden Ausbildung und nicht zuletzt auch einer Reflexion der ersten, prägenden Tage wurden die künftigen Leistungsträger gemeinsam mit ihren Ausbildungspaten offiziell aus den Einführungstagen verabschiedet – und in einen spannenden Ausbildungsalltag mit ausgereiftem Förderprogramm und individueller Betreuung entlassen. „Unser Ziel ist es, die jungen Menschen optimal in allen Facetten auf das Berufsleben vorzubereiten. Denn so attraktiv wir als einer der größten Arbeitgeber in der Region auch sind: Wir wollen und müssen auch weiterhin auf einen bestens ausgebildeten Nachwuchs aus den eigenen Reihen setzen, um weiter gesund wachsen und auch nachfolgenden Generationen eine exzellente Zukunftsperspektive bieten zu können“, bekräftigt Martina Wesser.

