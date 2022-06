29.06.2022

Strategische Allianz für optimale Markenstrategie

Van Genechten Packaging und Schoepe Display verstärken durch eine strategische Partnerschaft ihren Kompetenzbereich für POS Platzierungen. Die beiden familiengeführten Unternehmen, die auf eine langjährige Erfolgsgeschichte mit preisgekrönten kreativen und innovativen Produkten in ihren Geschäftsfeldern zurückblicken können, stellen damit für Markenartikler einen attraktiven One-Stop-Shop mit europäischen Netzwerk zur Verfügung.

Strategische Partnerschaft: Andreas Grathwohl, Geschäftsführender Gesellschafter Schoepe Display, und Frank Ohle, CEO Van Genechten Packaging. - Bild: Axel Bickel, Van Genechten Packaging

Das Kerngeschäft von Van Genechten Packaging sind innovative Verpackungen aus Karton und Wellpappe für Markenprodukte. Das Unternehmen hat seit 2020 für seine Kunden auch kreative und aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen im Produktsortiment. Schoepe Display steht für ein komplexes Leistungsspektrum rund um Entwicklung, Produktion und Logistik hochwertiger Kurzzeitdisplays aus Karton und Wellpappe für Platzierungen am POS. Durch die Kooperation vereinen sich Ideenreichtum, Professionalität in der Entwicklung, Produktion und Logistik über die Grenzen von Deutschland hinaus. Beide Unternehmen legen großen Wert auf ausgeprägte Kundenorientierung, Innovation und Nachhaltigkeit.

Diese Allianz bietet Markenartiklern effiziente und attraktive Kartonverpackungen, Promotion-Packs und jede Art von innovativen POS Lösungen aus einer Hand. Dabei werden Kreativität und Know-How der beiden Firmen zu einem einzigartigen Design- und Entwicklungsteam zusammengefasst. Das extra Plus für Markenartikler: bei der heutigen Ressourcenknappheit arbeiten sie mit Partnern, die sich einerseits mit ressourcenoptimierten Konzepten und andererseits durch Liefersicherheit profilieren.

Andreas Grathwohl, Geschäftsführender Gesellschafter der Schoepe Display, erklärt: „Wir haben einen leistungsstarken Partner mit exzellenter Erfahrung für Primär und Sekundärverpackungen und anerkannten Kompetenzen für kreative POS Lösungen gewonnen – und damit unser Portfolio ideal ergänzt. Für Hersteller bedeutet das bessere Speed-to-Market und ein Rundum-Sorglospaket mit allen Leistungen von Faltschachtel, Promo-Pack bis zu Zweitplatzierungs-Aufstellern aus einer Hand.“

Frank Ohle, CEO der Van Genechten Packaging Gruppe, ergänzt: „Mit der so erzielten breiten Palette an Leistungen und technischen Möglichkeiten beider Unternehmen bieten wir ein unschlagbares Potential, um die Marken unserer bestehenden und neuen Kunden noch erfolgreicher am POS strahlen zu lassen.“

www.vangenechten.com, www.Schoepe-Display.com