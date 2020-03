06.03.2020

Start frei für den Deutschen Verpackungspreis 2020!

Die Einreichungsphase für den Deutschen Verpackungspreis ist gestartet. Noch bis zum 15. Juni 2020 können Innovationen und beste Lösungen rund um die Verpackung bei der vom Deutschen Verpackungsinstitut e. V. (dvi) organisierten Leistungsschau eingereicht werden.

Der Deutsche Verpackungspreis ist ein internationaler, branchen- und materialübergreifender Wettbewerb und wird in zehn Kategorien vergeben. - Bild: Deutsches Verpackungsinstitut e. V.

Für 2020 stellt das dvi eine Reihe von Neuerungen vor, darunter die neue Kategorie „Digitalisierung“, neue Partner, mehr Awards und einen Sonderpreis. Der Wettbewerb ist materialübergreifend und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Wirtschaft und Energie.

Der Deutsche Verpackungspreis ist die größte europäische Leistungsschau für Innovationen rund um die Verpackung in Europa. Der Wettbewerb ist material- und branchenübergreifend offen für Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen aus dem In- und Ausland. Die Jury besteht aus einem breit aufgestellten Gremium von Experten aus Fachverbänden, Forschungsinstituten und Hochschulen, aus Industrie und Handel, von Markenartiklern und der Fachpresse. Die Jury prüft alle Einsendungen auf einer zweitägigen Sitzung nach festen, von der jeweiligen Wettbewerbskategorie abhängigen Kriterien. Neben dem Verpackungspreis kann die Jury zudem Gold-Awards für besonders herausragende Innovationen vergeben.

Neue Kategorie „Digitalisierung“

Für das Jahr 2020 kündigt Dr. Bettina Horenburg, Director Corporate Communications der Siegwerk Group, dvi-Vorständin und Gesamtverantwortliche für den Deutschen Verpackungspreis, eine Reihe von Neuerungen an. „Der Deutsche Verpackungspreis hat eine lange Tradition. Dazu gehört auch, dass wir den Wettbewerb kontinuierlich evaluieren und verbessern, um ihn optimal auf die Bedürfnisse und Erfordernisse der Teilnehmer zuzuschneiden. Ein Beispiel dafür ist die neue Wettbewerbskategorie „Digitalisierung“. Mit ihr können wir Innovationen rund um die digitale Transformation jetzt gezielter fördern und ihnen die große Bühne bieten. Alle neun bisherigen Kategorien bleiben unverändert erhalten.“

Preise und Sonderpreise

Die Kategorie „Nachhaltigkeit“ will das dvi durch die Vergabe eines Sonderpreises betonen und stärken. „Der Sonderpreis für Nachhaltigkeit wird durch unseren neuen Kooperationspartner PEFC ermöglicht“, freut sich Bettina Horenburg.

Neuigkeiten gibt es auch bei den regulären Verpackungspreisen und den Gold-Awards. „Sollten uns ähnlich viele hochqualitative Einreichungen wie in den letzten Jahren erreichen, werden wir die Zahl der vergebenen Verpackungspreise erhöhen“, kündigt Dr. Horenburg an. „Die Jury erhält darüber hinaus die Möglichkeit, mehr Gold-Awards als bisher zu vergeben.“

Weiterer Premium-Partner

Neben PEFC als Partner für den Sonderpreis Nachhaltigkeit stellt das dvi auch einen weiteren Premium-Partner des Wettbewerbs vor. „Nachdem wir die langjährige und hervorragende Zusammenarbeit mit der NürnbergMesse für die Zukunft weiter stärken konnten, freuen wir uns, mit der IGEPA group einen weiteren Premium-Partner präsentieren zu können. Als eine der führenden Fachgroßhandelsgruppen in Europa wird IGEPA unter anderem der neue Gastgeber für die zweitägige Jurysitzung, auf der alle Einreichungen geprüft und bewertet werden“, führt Bettina Horenburg aus.

Die Einreichung von Innovationen in einer oder mehreren Kategorien erfolgt über ein Onlineformular auf der Homepage des Deutschen Verpackungspreises. Die Seite bietet darüber hinaus Informationen zu den zehn Kategorien des Wettbewerbs und ihren jeweiligen Kriterien. „Auch die Jurymitglieder werden wir demnächst dort vorstellen“, kündigt Dr. Horenburg an: „Ich freue mich auf viele spannende Einsendungen und lade die Kolleginnen und Kollegen entlang der Wertschöpfungskette schon jetzt zur großen Preisverleihung und zur Vergabe der Gold-Awards am 24. September 2020 nach Berlin ein.“

www.verpackungspreis.de