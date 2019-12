02.12.2019

Staatspreise für Bayerns beste Metzger

Die zehn besten Metzgereien Bayerns wurden mit dem Staatsehrenpreis für das bayerische Metzgerhandwerk ausgezeichnet. Die Medaillen und Urkunden wurden den Preisträgern am vergangenen Freitag – in Vertretung von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber – von Landtagspräsidentin Ilse Aigner überreicht.

Die Preisträger freuen sich zusammen mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner (2. Reihe, rechts) und Landesinnungsmeister Konrad Ammon jun. (2. Reihe, links) über den Staatsehrenpreis. - Bild: Seyfarth/StMELF Weitere Bilder

„Auf Ihre handwerkliche Qualitätsarbeit können Sie stolz sein. Sie zählen in Ihrem Beruf zu den Besten der Besten!“, sagte Aigner beim Festakt im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz. Der Staatsehrenpreis für Metzger wird jährlich in Zusammenarbeit mit dem Landesinnungsverband für das bayerische Fleischerhandwerk verliehen. Insgesamt hatten sich heuer 85 Innungsbetriebe qualifiziert.

Mit fast 3.500 Fleischerhandwerksbetrieben, rund 40.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von fast vier Milliarden Euro zählen die Metzger zu den wichtigsten Handwerksbranchen in Bayern. Hier wirtschaften rund ein Viertel der deutschen Fleischerhandwerksbetriebe. Der Freistaat unterstützt das Metzgerhandwerk im Bereich der Vermarktung mit zahlreichen Maßnahmen wie der Marktstrukturförderung, dem Verarbeitungs- und Vermarktungsprogramm VuV-Regio sowie den Initiativen „HeimatUnternehmen“ und „Ihre regionalen Genusshandwerke“. Die Metzger im Freistaat leisten mit ihrem vielfältigen Angebot an Fleisch- und Wurstspezialitäten einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und kulinarischen Vielfalt und tragen maßgeblich zum hervorragenden Ruf Bayerns als Spezialitäten- und Genussland bei.

Die Preisträger

Die zehn mit dem Staatsehrenpreis 2019 ausgezeichneten Metzgereien Bayerns sind: Landmetzgerei Erich Kanefzky, Unterthürheim; Metzgerei Boneberger GmbH, Schongau; Metzgerei Fischer GmbH & Co. KG, Neuhaus; M. Max Fleischerfachgeschäft, Hof; Metzgerei Dees Partyservice & Catering GmbH & Co. KG, Würzburg; Metzgerei Gruber Inh. Max Gruber, Spalt-Großweingarten; Metzgerei Martin Weidner, Schnaittenbach; Metzgerei Moser GmbH, Landsberg am Lech; Keller GmbH, Langenbach; Metzgerei Haslacher, Langenpreising.

