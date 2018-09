03.09.2018

SPM – seit 20 Jahren Spezialist für Gewürztransfersysteme

Die SPM Sun Products Vertriebs GmbH, Karlsruhe, verzeichnet in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen: Das Unternehmen feiert 20-jähriges Bestehen und die Sun Spice-Produktlinie ist 25 Jahre am Markt.

SPM ist in Deutschland seit 1998 der exklusive Lieferant der Sun Products Gewürztransfersysteme und garantiert nunmehr seit zwanzig Jahren Kontinuität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Die Sun Products werden in Europa in einer eigenen, seit 2012 FSSC/ISO 22000 zertifizierten Betriebsstätte hergestellt. Auf 3.000 m² sind Produktion und Konfektionierung der einzigartigen Value Added Produkte optimal untergebracht und eine sichere Herstellung ist garantiert. Die Sun Products sind sowohl Kosher- als auch Halal-zertifiziert.

Mit der bereits seit 25 Jahren erfolgreichen Sun Spice-Linie bietet SPM das Original Gewürztransfersystem für die Hersteller von Wurst-und Fleischwaren, Käse, vegetarischen und veganen Produkten an. Mehr als 100 Mischungen sind im Standardprogramm verfügbar.

www.sun-products.de