10.12.2020

Spenden von Gourmetfleisch.de

Die exklusive Online-Fleischtheke Gourmetfleisch.de zeigt Herz in der eigenen Heimatstadt und verschenkt 1300 Güdderather Würste an die Mönchengladbacher Tafel. Außerdem übergibt Geschäftsführer Burkhard Schulte im Zuge der Gourmetfleisch-Aktion #GastroPatenschaft, die während des aktuellen Lockdowns läuft, den ersten Spenden-Scheck an das Restaurant GERO’S.

Inhaber Restaurant Gero´s Spilios Koutroulis (links) mit Gourmetfleisch-Geschäftsführer Burkhard Schulte, der den Scheck überreicht. - Bild: Gourmetfleisch.de

Gourmetfleisch.de konnte mit seinem Konzept von Premium-Fleisch, das den Kunden direkt an die Haustür geliefert wird, schon vor der Corona-Krise punkten, aber das wachsende Bedürfnis nach hygienisch einwandfreien Lebensmitteln und kontaktlosem Einkauf hat sowohl den Kundenkreis, als auch die Bestellzahlen erhöht. Grund genug für Burkhard Schulte, den Erfolg gerade jetzt mit denen zu teilen, die vom Winter, vom Lockdown oder von beidem stark betroffen sind. „Uns geht’s aktuell gut. Jetzt möchten wir denen helfen, die es gerade schwer haben“, kommentiert er.

Anfang Dezember 2020 übergab Geschäftsführer Burkhard Schulte 1300 handgemachte Metzgermeister-Würste an die Tafel in Mönchengladbach. 650 Güdderather Schinkenwürste und 650 Güderather Leberwürste wurden in den typischen roten Fleischerkisten übergeben und verladen. „Wir haben die Würste fachgerecht verschweißt, damit sie gut 5 Wochen halten, um bis Weihnachten möglichst viele Mägen zu füllen“, erklärt Gourmetfleisch.de-Metzgermeister Helmut Aretz.

Erster Spenden-Scheck für GERO‘S

Geschäftsführer Burkhard Schulte hielt neben den 1300 Würsten für die Tafel noch eine andere Überraschung parat. Seit Anfang November läuft die Aktion #GastroPatenschaft, die er und sein Gourmetfleisch-Team gestartet haben, um im zweiten Lockdown der Gastronomie zu helfen. Genauer gesagt, geht seit Beginn des Lockdowns 1 Euro von jeder Bestellung in einen Sammeltopf für das Restaurant GERO’S in Mönchengladbach. Der November-Scheck kann sich sehen lassen: ganze 2.700 Euro durfte der Chef des GERO’S, Spilios Koutroulis, für sich und seine Crew entgegennehmen. „Wir helfen schneller als der Staat“, kommentierte Schulte schmunzelnd. Doch der Ernst der Lage rang ihm auch deutlichere Worte ab: „Die Gastronomie in Deutschland geht gerade vor die Hunde. So bricht uns erstens wertvolle Kultur weg und zweitens hängen mehr als 1,6 Millionen Jobs und Existenzen davon ab.“ Und er appellierte an alle Unternehmer-Herzen in Deutschland: „Liebe Unternehmerkolleginnen und -kollegen, wenn ihr, wie wir, Corona-Profiteure seid, helft jetzt bitte denen, die es gerade brauchen! Gemeinsam retten wir die Gastronomie.“

Weitere Infos zur aktuellen Gourmetfleisch.de-Aktion #GastroPatenschaft gibt es unter: www.gourmetfleisch.de/patenschaft