07.03.2022

Spargelbrokkoli: Genuss vom Stiel bis zum Röschen

Bimi, Broccolini oder Spargelbrokkoli – so heißt ein neues Trendgemüse aus Japan. Dabei handelt es sich um eine Kreuzung aus Brokkoli und dem Chinesischen Brokkoli (Kai-lan), einem Blattstielgemüse. Die langen Stängel mit den kleinen Brokkoliröschen wachsen einzeln und bilden nicht wie beim Brokkoli einen dicht zusammenstehenden Kopf. Bimi lässt sich einfach und schnell zubereiten.

Bis deutsche Verbraucher heimischen Spargelbrokkoli kaufen können, ist jung geernteter Brokkoli aus der Region eine gute und vor allem nachhaltige Alternative. - Bild: Annamartha / www.pixelio.de

Das Gemüse hat ein mild-süßliches bis leicht nussiges Aroma und schmeckt weniger „kohlig“ als üblicher Brokkoli. Das zarte Gemüse mit knackigem Biss kann im Ganzen verzehrt werden – von den Röschen bis zum Stängel. Beim Putzen fällt nur wenig Abfall an, da Schälen und Schnibbeln nicht notwendig sind. Nach dem Waschen werden lediglich die trockenen Enden entfernt.

Bimi kann ähnlich wie Brokkoli verwendet werden – etwa in Pasta, Risotto oder Quiche, in Cremesuppen und als Beilage zu gebratenem Lachs. Die zarten Stangen schmecken im indischen Curry oder in einer asiatischen Gemüsepfanne. Da die Stiele dünn sind, werden sie meist nur wenige Minuten gedämpft, gedünstet oder im Wok angebraten. Das Gemüse schmeckt aber auch roh im Salat oder im grünen Smoothie. Ähnlich wie Brokkoli punktet auch Bimi mit vielen wertvollen Inhaltsstoffen wie Vitamin A und C, Kalium und Folsäure sowie einem hohen Gehalt an Glucosinolaten. Wie jedes Gemüse ist der Spargelbrokkoli kalorienarm: 100 Gramm Grün liefern gerade 35 Kilokalorien.

Auch hierzulande ist Spargelbrokkoli in größeren Supermärkten erhältlich. Allerdings sind „Bimi“ beziehungsweise „Broccolini“ rechtlich geschützte Handelsmarken, und Erzeuger brauchen für den Anbau eine Lizenz. Bislang kommt die Ware meist aus Spanien und wird durch Lieferungen aus Großbritannien, Kenia, Marokko und Portugal ergänzt. Seit dem Sommer 2021 wächst Bimi aber auch in den Niederlanden und in Deutschland. In der Pfalz hat ein Versuchsanbau stattgefunden, der im Jahr 2022 erweitert werden soll.

Heike Kreutz, Hans-Georg Levin, www.bzfe.de