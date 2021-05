10.05.2021

Sicherheit: Kein Bestandschutz für Altmaschinen

„Die Maschine funktioniert noch einwandfrei. Man muss eben aufpassen!“ – So oder ähnlich wird häufig argumentiert, wenn der Sicherheitsexperte der BGN bei einer Überprüfung die Stirn in Falten legt. Aber ganz gleich ob alt oder neu, Maschinen müssen sicher sein. So bestimmt es die Betriebssicherheitsverordnung.

Wenn Maschinen nicht mehr sicher sind, müssen sie nachgerüstet oder ausrangiert werden. - Bild: Röhr

Für Altmaschinen bedeutet das: Wenn sie nicht sicher betrieben werden können, müssen sie nach dem Stand der Technik nachgerüstet werden. Bestandschutz gibt es nicht.

Die Gefährdungsbeurteilung ist der Weg für den Betreiber, um die Sicherheit einer Altmaschine zu prüfen. Technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen sind die Werkzeuge, um sie zu erreichen – in genau dieser Reihenfolge.

Sind alle möglichen Maßnahmen ergriffen, zeigt die Gefährdungsbeurteilung auch, ob der Betrieb der Maschine nun sicher ist oder nicht. Ist er es nicht, muss die Maschine ausrangiert werden.

