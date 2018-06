22.06.2018

Seminar-Tipp: DSGVO noch schnell umsetzen

Am 25. Mai 2018 ist die Übergangsfrist für die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelaufen. Trotzdem besteht bei vielen Betrieben Nachholbedarf. Wie Sie Ihr Unternehmen noch fit für die DSGVO machen, verrät die Datenschutzexpertin Anna Rehfeldt im Praxis-Seminar von 'handwerk magazin' am 2. Juli 2018 in Berlin.

Termin: 2. Juli, von 13 bis 17 Uhr im Haus des Handwerks in Berlin.

Kosten: 89 Euro für hm-Abonnenten, sonst 99 Euro.

Infos: www.handwerk-magazin.de/hmpraxis-dsgvo