Seit 25 Jahren: Lückenlose Informationsketten

Vor dem Hintergrund der BSE-Krise wurde vor 25 Jahren die Orgainvent, Bonn, gegründet. Seitdem kümmert sie sich um Kennzeichnungs-, Sicherungs-, und Warenwirtschaftssysteme von Agrarwirtschaft bis Lebensmittelhandel. Zwar ist die BSE-Krise inzwischen überwunden, doch die Herkunftskennzeichnung hat in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen.

Häufig wird „Herkunft“ aktuell im Zusammenhang mit der Haltungskennzeichnung diskutiert. Dabei werden die beiden Bereiche gerne vermischt. Gefordert wird immer wieder eine Herkunftskennzeichnung bei Fleisch, obwohl diese für viele Produkte schon längst verpflichtend ist. Für die Haltungskennzeichnung hingegen, also die Auslobung der Tierhaltungsform auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, fehlen bisher gesetzliche Grundlagen. Zusätzlich zur Herkunftskennzeichnung werden zum Fleisch weitere wertsteigernde Aussagen getroffen, etwa zu einer bestimmten Region, einer Rasse oder einem Haltungssystem.

Die gesetzlichen Vorgaben zur Herkunftskennzeichnung von Fleisch wurden in den letzten Jahren sukzessive ausgebaut von zunächst Rindfleisch auf vorverpacktes Schweine-, Geflügel-, Schaf- und Ziegenfleisch sowie von unverarbeitetem Fleisch auf verarbeitete Produkte mit Fleisch als primärer Zutat. Aber die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. In der Diskussion stehen die Gas­tronomie als bisher nicht einbezogener Absatzbereich sowie die Ausweitung des Geltungsbereichs auf weitere Fleischarten, auf die Kennzeichnung von unverpackt angebotenen Fleisch­waren an der Bedienungstheke, Fleischerzeugnisse oder Produkte mit Fleisch­erzeugnissen und weitere tierische Produkte (Milch). Hinzu kommen verschiedene nationale Regeln einzelner EU-Staaten.

Marktteilnehmer müssen sich ständig an neue gesetzliche Regelungen anpassen. Genau hier setzt Orgainvent an: Gemeinsam mit den Unternehmen wird die Grundlage für eine funktionierende Informationskette geschaffen und der Wahrheitsgehalt der bereitgestellten Angaben für den Kunden durch neutrale Kontrollen abgesichert. Eine systematische Dokumentation ist der Schlüssel für eine gesicherte Rückverfolgbarkeit.

Orgainvent unterstützt in der täglichen Arbeit rund um Rückverfolgbarkeit, Dokumentation, Kennzeichnung und Erstellung von Kundeninformationen. Die Systemteilnahme beinhaltet immer eine verpflichtende neutrale Kontrolle für alle Betriebsstätten, mit deren Hilfe die Funktionsweise des Systems bestätigt wird. Mit der langjährigen Erfahrung von Orgainvent als Prüfsystem können neue Produkte und Prozessstufen rechtsicher und praxistauglich integriert werden.

