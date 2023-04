Schweinepest, Corona, Inflation: Belgische Schlachtzahlen sinken

Die belgischen Schlachtzahlen sind 2022 für alle Tierkategorien um zwei Prozent auf 310 Millionen Tiere gesunken. Das meldet das belgische Statistikamt Statbel, Brüssel/Belgien.

Nach drei Wachstumsjahren haben die belgischen Schweineschlachtungen 2022 gegenüber dem Vorjahr ein Minus von neun Prozent auf 10,52 Millionen Tiere eingefahren. Damit liegen die belgischen Daten auf einer Linie mit dem europäischen Trend, der für nahezu alle Mitgliedstaaten rückläufige Schlachtzahlen ausweist. Die erzeugte Fleischmenge wird auf 1,03 Millionen Tonnen beziffert.

„Die vergangenen Jahre waren kein Zuckerschlecken für die Branche. Nach erfolgreicher Bekämpfung der Afrikanischen Schwei­nepest in Wildschweinbeständen Südbelgiens tauchte die Corona-Pandemie auf. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat für weltweite Unruhen gesorgt und die Inflation beflügelt. In der Folge sind die Kosten sowohl der Schlachthöfe, als auch der Schweinehalter in die Höhe geklettert. Gleichzeitig hat sich das Verbraucherverhalten verändert und der Abverkauf teurerer Fleischarten verläuft schleppend. All das hat zu sinkenden Bestandszahlen geführt, die sich negativ auf die Schlachtzahlen auswirken“, erklärt Joris Coenen, Manager von Belgian Meat Office (VLAM), Brüssel/Belgien.

Die Zahl der Rinderschlachtungen war 2022 ebenfalls rückläufig: Es wurden 755.081 Rinder der Schlachtbank zugeführt. Das ist ein Minus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Seit 2017 sinken die Schlachtzahlen in diesem Bereich, was teilweise auf die Hofaufgabe zahlreicher Landwirte zurückzuführen ist. Zudem haben manche Betriebe von Fleischviehhaltung auf Milchvieh oder Ackerbau umgesattelt“, so Coenen.

In Schlachtzahlen ausgedrückt, belegen die Geflügelschlachtungen mit 298 Millionen Tieren den ersten Platz. Auch diese Schlachtzahlen sind gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent geschrumpft.

