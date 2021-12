09.12.2021

Schweinefleisch: Kaufland setzt auf deutsche Herkunft

Regionales Engagement und Qualität aus Deutschland spielen bei Kaufland nach eigenen Angaben eine große Rolle. Dies gelte insbesondere für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Daher stammen bereits heute rund 80 Prozent des gesamten Schweinefrischfleischs sowie 100 Prozent der Fleisch- und Wurstwaren der Eigenmarke K-Wertschätze aus deutscher Herkunft.

Bereits heute stammen rund 80 Prozent des Schweinefrischfleischs bei Kaufland aus deutscher Herkunft. - Bild: Kaufland

Jeder Schritt der Wertschöpfungskette, von der Geburt der Tiere über die Aufzucht bis hin zur Mast, der Schlachtung und der anschließenden Verarbeitung in den Kaufland-Fleischwerken findet ausschließlich in Deutschland statt. Im kommenden Jahr wird Kaufland das gesamte Sortiment an Schweinefrischfleisch aus deutschem Ursprung anbieten.

„Wir stehen für eine zukunftsfähige deutsche Landwirtschaft sowie für eine faire und langfristige Partnerschaft mit unseren Lieferanten und Vertragslandwirten. Der überwiegende Teil unseres Schweinefrischfleischs wird bereits heute komplett in Deutschland geboren, aufgezogen, gemästet, geschlachtet und verarbeitet. Damit unterstützen wir insbesondere deutsche Schweine- und Ferkelmäster“, sagt Stefan Rauschen, Geschäftsführer Einkauf Frische. „Mit der konsequenten und vollständigen Umstellung im kommenden Jahr, zeigen wir unser klares Bekenntnis zur deutschen Landwirtschaft.“

Mit der Teilnahme am Wertschätze-Qualitätsfleischprogramm ermöglicht das Unternehmen Landwirten sichere Absatzmärkte und ein qualitatives Wachstum über einen langen Zeitraum. Die Landwirte, die Kaufland im Rahmen des Wertschätze Programms mit Schweinefleisch aus Haltungsform Stufe 3 Außenklima beliefern, erhalten eine Mindestnotierung von 1,40 Euro pro Kilogramm sowie einen Tierwohlbonus und einen Bonus für gentechnikfreie Fütterung. Im September führte das Unternehmen diese Mindestnotierung auch für Schweinefleisch aus Haltungsform Stufe 2 ein. Damit schafft Kaufland noch mehr Verlässlichkeit für die Landwirte. Produkte aus deutscher Landwirtschaft sind bei Kaufland mit dem Siegel „Qualität aus Deutschland“ gekennzeichnet.

