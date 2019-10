14.10.2019

Schweinefleisch: Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration

Zum 31.12.2020 tritt in Deutschland das Verbot der betäubungslosen Kastration von Ferkeln in Kraft. Kaufland hat bereits frühzeitig mit der Umsetzung begonnen und unterstützt seine Vertragslandwirte bei der Umstellung. Seit Anfang Oktober 2019 haben bereits 12 von rund 60 Kaufland-Vertragslandwirten auf eine der vier zugelassenen Methoden umgestellt.

Kaufland bietet bei seinem Schweinefleisch Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration. - Bild: Kaufland

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit ‚Wertschätze‘ an unseren Bedientheken und den K-Favourites-Produkten in der Selbstbedienung bereits heute zu einem großen Teil auf tierwohlgerechte Alternativen zurückgreifen können“, so Stefan Gallmeier, Leiter Einkauf Fleisch bei Kaufland. „Bis Mitte 2020, und damit bereits ein halbes Jahr vor der Gesetzesfrist, werden wir komplett auf die betäubungslose Ferkelkastration verzichten und damit unseren Beitrag zu mehr Tierwohl in der Schweinehaltung leisten.“ Um die Umstellung zu fördern, erhalten die Partner-Landwirte je nach gewählter Alternative von Kaufland einen Bonus pro Tier, der die zusätzlichen Aufwendungen deckt.

Zur Ferkelkastration

Jährlich werden deutschlandweit rund 20 Millionen männliche Ferkel, auch aus Bio-Haltung, kastriert. Hierdurch soll der sogenannte Ebergeruch vermieden werden. Zur betäubungslosen Ferkelkastration gibt es folgende gesetzlich zugelassene Alternativen: Inhalationsnarkose, Injektionsnarkose durch Tierärzte und Immunokastration. Eine weitere Alternative ist die Ebermast, bei der auf Kastration verzichtet wird.

Haltungsform Stufe 3 bei „Wertschätze“ und „K-Favourites“

Unter dem Namen „Wertschätze“ bietet Kaufland eine Vielzahl erstklassiger Fleischprodukte an der Frischetheke an und unterstützt damit eine verantwortungsvolle Erzeugung von Lebensmitteln. Neben der Qualität stehen vor allem bessere Bedingungen für Tiere und Landwirte im Fokus. Das Fleisch liefern ausgewählte Landwirte, die sich weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus mit dem Thema Tierwohl beschäftigen. So garantieren diese mindestens 40 Prozent mehr Platz pro Schwein als für Schweine in konventioneller Mast. Auch der uneingeschränkte Zugang zu Frischluft und Stroh als Beschäftigungsmaterial ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Wertschätze-Programm. Zudem ist gentechnikfreie Fütterung garantiert. Unter dem Namen „K-Favourites“ vermarktet Kaufland Schweinefleisch dieser Haltungsform auch im SB-Regal.

