04.12.2018

Schumacher Packaging unterstützt die Geschenke-Aktion „Liebe im Karton“

Die Schumacher Packaging Gruppe, Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe aus Ebersdorf bei Coburg, hat 8.000 Geschenkkartons für die Weihnachtsaktion der Würzburger Initiative „Liebe im Karton“ gespendet. In diesem Jahr will die Aktion Kindern in Syrien eine Freude bereiten – mit Sachspenden wie Spielzeug, Kinderkleidung und Süßigkeiten sowie netten Grüßen und Wünschen.

Auf fast 140 Paletten stapeln sich die „Love Box to Syria“-Geschenkekartons und Hilfsgüter vor ihrem Transport nach Syrien. - Bild: Liebe im Karton

Mehrere Tausend Päckchen gehen dieser Tage auf die Reise zu syrischen Kindern, um sie mit Spielsachen, Leckereien und Bekleidung zu überraschen: die „Love Box to Syria“ mit ihrem fröhlichen Tigapigs-Design. Hinter dem Projekt www.liebe-im-karton.de steht ein ehrenamtliches Team in Würzburg, das diese Geschenkeaktion für notleidende oder hilfsbedürftige Kinder jetzt schon zum dritten Mal durchführt. In jedem Jahr engagiert man sich für ein anderes Hilfsprojekt – mit tatkräftiger Mithilfe von Unternehmen, Vereinen und vielen Privatpersonen. Einer der diesjährigen Spender ist Schumacher Packaging. Das Unternehmen hat im Sommer 8.000 Versandkartons bedruckt und geliefert: Bunte Kartonnagen mit Adhäsionsverschluss zum schnellen Verschließen und mit Aufreißperforation, um den Karton problemlos öffnen zu können.

Nur wenige Monate vorher fragte „Liebe im Karton“-Initiator Tobias Winkler bei Schumacher Packaging an, ob das Unternehmen bereit wäre, sich an der Aktion mit 5.500 Geschenkverpackungen zu beteiligen. Er bekam umgehend eine Zusage. „Die Abwicklung über Schumacher erfolgte völlig reibungslos. Auch unsere Bitte, wegen der großen Nachfrage 2.500 Kartons nachzudrucken, hat Schumacher Packaging unkompliziert und schnell erfüllt. Wir freuen uns sehr über diese großzügige Spende. Denn was wir an Druck- und Verpackungskosten sparen, können wir im Projekt jetzt anderweitig einsetzen.“

Geschenke, die ein Lächeln herbeizaubern

Geschenke bereiten dann am meisten Freude, wenn man spürt, dass sie von Herzen kommen. „Genau das vermitteln die hübschen Geschenkkartons von Schumacher Packaging“, betont Winkler. „Sie unterstreichen, dass es uns nicht nur darum geht, den Kindern materiell zu helfen, sondern dass wir sie – so gut es unter diesen Umständen geht – glücklich machen wollen.“ Auch an den praktischen Nutzen wurde beim Design der Geschenkverpackung gedacht: Auf jedem Karton kann man einfach ankreuzen, für welche Altersklasse der Inhalt gedacht ist und ob der Empfänger besser ein Junge oder ein Mädchen sein sollte. Dadurch entfällt das umständliche Handling von Extra-Zetteln, die bei ähnlichen Aktionen sonst üblich sind. Parallel zur Geschenkeaktion läuft eine Kleidersammlung, um notleidende syrische Familien auch auf diesem Weg zu unterstützen.

