07.11.2019

Schumacher Packaging übernimmt Jaffabox

Die Schumacher Packaging Gruppe, Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe mit Stammsitz in Ebersdorf bei Coburg, hat zum 5. November 2019 den britischen Verpackungshersteller Jaffabox Ltd mit Sitz in Birmingham/England, übernommen.

Sie sind neue Partner (v.l.n.r.): Martin Wedel (CFO Schumacher Packaging Gruppe), Mark Amyes (Sales Manager Jaffabox), Björn Schumacher (CEO Schumacher Packaging Gruppe), Annette Amyes (General Manager... - Bild: Schumacher Packaging

Jaffabox ist technologisch auf dem neuesten Stand und bietet vielfältige Verpackungslösungen aus eigener Wellpappen-Herstellung – von Versandkartons über Shelf-ready-Verpackungen bis hin zu maßgeschneiderten „Design Services“ für individuelle Kundenanforderungen. Damit sichert sich Schumacher Packaging einen weiteren Anbieter für die Unternehmensgruppe und einen strategisch bedeutsamen Standort in Europa.

Mit der Übernahme von Jaffabox baut Schumacher Packaging seine europäische Marktpräsenz weiter aus. Dadurch ergeben sich insbesondere für international agierende Kunden des Verpackungsspezialisten logistische Vorteile. Björn Schumacher, Geschäftsführer der Schumacher Packaging Gruppe: „Jaffabox bietet immenses Potenzial, das wir gemeinsam im Unternehmensverbund optimal ausschöpfen werden – zum Vorteil unser beider Kunden.“ Denn auch die Kundschaft des englischen Verpackungsherstellers erhält Zugang zum umfassenden Produktportfolio und den Full-Service-Leistungen der internationalen Schumacher Packaging Gruppe. Ansonsten gibt es für Jaffabox-Kunden Kontinuität, denn die Geschäftsführung bleibt weiterhin in den Händen der Familie Amyes.

Auf dem Weg zum europäischen Full-Service-Anbieter

Jaffabox in den Unternehmensverbund aufzunehmen, ist für Schumacher Packaging ein weiterer Schritt im Rahmen einer Strategie des internationalen Wachstums. „Immer mehr Unternehmen agieren heute international und haben Standorte in ganz Europa“, erklärt Jochen Drösel, Vertriebsleiter der Schumacher Packaging Gruppe. „Und natürlich arbeiten sie bevorzugt mit einigen wenigen Lieferanten für das gesamte Einzugsgebiet zusammen – am liebsten auf einem einheitlichen Qualitäts- und Preisniveau – anstatt für jedes Land separat Anbieter auswählen zu müssen.“ Die Schumacher Packaging Gruppe will genau diesen Ansprüchen gerecht werden. Björn Schumacher: „Es ist nicht unser vorrangiges Ziel, durch die Expansion Marktanteile zu gewinnen. Vielmehr wollen wir bestehenden Kunden ein zusätzliches Angebot machen und unsere Versprechen als Full-Service-Anbieter bestmöglich erfüllen.“

Verpackungsspezialisten auf gleicher Wellenlänge

Dass die Übernahme von Jaffabox aus strategischen Gesichtspunkten für beide Partner folgerichtig ist, zeigt sich auch an den Gemeinsamkeiten der Unternehmen: Sie sind beide inhabergeführt, blicken beide auf eine über 70-jährige Firmengeschichte zurück und werden jeweils von einem erfolgreichen Gespann zweier Brüder geleitet. „Wir freuen uns, dass wir nun Teil der Schumacher Packaging Familie sind“, erklärt Frank Amyes, einer der beiden Geschäftsführer von Jaffabox. „Damit stellen wir für unsere Kunden sicher, den gewohnten Service und die hohe Produktqualität fortsetzen zu können. Darüber hinaus sind wir in der Lage, ihnen das erweiterte Produktportfolio und die europäische Präsenz von Schumacher Packaging anzubieten. Das ergibt Vorteile und Stärke für alle Beteiligten!“

Es gibt noch mehr Parallelen: Sowohl Jaffabox als auch Schumacher Packaging weisen eine besondere Zukunftsorientierung auf, die auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit basiert. Als Hersteller von Verpackungen aus Well- und Vollpappe verarbeiten beide Unternehmen nachwachsende Rohstoffe aus der Natur – mit entsprechend vorteilhafter CO 2 -Bilanz – und fertigen Produkte, die vollständig recycelbar sind.

www.schumacher-packaging.com