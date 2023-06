Schneidmischen im Mega-Modus

Wer im großen Maßstab Fleischwaren herstellt, braucht für Mega-Chargen an Brät von Brüh- bis Kochwurst Schneidmischer mit Flexibilität: Industriekutter mit teils über 1.000 l Schüsselvolumen sollen Rohstoffe jeglicher Konsistenz verarbeiten und Vorteile wie Touch-Steuerung, Kontaminationsschutz, Energieeffizienz integrieren.

Möglichst homogen soll die Masse sein, die beim Schneide- und Mischprozess aus Zutaten wie Fleisch, Fett, Wasser und Gewürzen entsteht. Dafür muss die Maschine neben hoher Verarbeitungskapazität eine Bandbreite an Leistungsmerkmalen mitbringen, die es ermöglichen von frischen bis zu gefrorenen Rohstoffen, von Fleisch bis zu Gemüse, von gröberen bis zu pürierten Endprodukten zu verarbeiten beziehungsweise herzustellen.

Anpassbare Rotationsgeschwindigkeiten von Schüssel und Messern, variable Schneidsätze und Linienfähigkeit – etwa mit Fleischwölfen – sollten ebenso zu ihren Leistungsmerkmalen gehören wie einfache Beladung, bedienerfreundliches Handling via Display, elektronische Speicherung von Rezepturen und Produktionsdaten, fortschrittlicher Lärmschutz und ein hygienisches Design aus rostfreiem Edelstahl ohne Ecken und Kanten, das die Reinigung von Kutterschüssel und Oberflächen erleichtert.

Eine zentrale Schmierung, Hygieneverschlüsse oder Dichtungen aus detektierbaren Materialien können das Risiko von Kontaminationen verringern, Hebevorrichtungen für Euronorm-Fleischkisten, geteilte Deckel oder Kesselklappen können Befüllung und Säuberung komfortabler machen. Der Blick auf Faktoren wie Energieeffizienz, Langlebigkeit und Wartungsfreiheit hilft, Zeit und Geld zu sparen. Ob ein Unternehmen bei einer Investitionsentscheidung auf besondere Feinstzerkleinerungs-, Emulgier- oder Homogenisierungsfähigkeiten eines Kutters setzt, hängt immer auch von dessen Produktsortiment ab.

Die Fleischerei stellt nachfolgend Schneidmischer namhafter Hersteller vor, die dabei helfen können, den Produktionsprozess in der Fleischwarenindustrie weiter zu optimieren.

Die Universal-Küchen-Maschine HU 1030-H von Feuma, Gößnitz, ist mit Touchdisplay und elektrischer Höhenverstellung ausgestattet. Der Kutteraufsatz kann zum Hacken, Emulgieren, Kneten und Zerkleinern von Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst verwendet werden. Die Verarbeitungsmenge gibt der Hersteller mit etwa 1,5 Kilogramm an.

Eine Zentralschmierung sorgt für Beweglichkeit: Automatisch und regelmäßig werden die relevanten Stellen so mit der optimalen Menge an Schmiermittel versorgt. Das spart Zeit bei der Maschinenwartung, erhöht die Lebensdauer und verhindert kostenintensive Überdosierung von Betriebsmitteln.

In Verbindung mit anderen Maschinen eignet sich der Kutter für große und kleine Verarbeitungsmengen. Es können sowohl Frischfleisch als auch vorzerkleinertes Gefrierfleisch verarbeitet und Schwarten­emulsionen produziert werden.

Die Schneidwirkung des Kutters wurde in den letzten Jahren stetig verbessert und Drehzahl, Messerform und Schneidraum optimiert. Besondere Auswirkung hat dies auf die Stabilität des Bräts, die Reinigung der Maschine und die Wartung des Schneidsatzes. Mit der speziellen Schneidgeometrie und hohen Schnittgeschwindigkeiten sorgt der Kutter in kurzer Zeit für ein gleichmäßig glattes und bindiges Produkt.

Neue Rezepte und Verfahren stellen hohe Anforderungen an zeitgemäße Maschinen. Bei den Kuttern von Laska, Traun/Österreich, können alle Produktionsparameter (Schüsseldrehzahl, Messerwellendrehzahl) individuell angepasst werden. Eine speziell gelagerte Messerwelle und eine Schüssel mit hoher Rundlaufstabilität machen minimale Abstände zwischen Messer und Schüssel oder Messerhaube für eine 360°-Schneidwirkung möglich. Ein integrierter Schaltschrank mit elektrischer Antriebstechnik sorgt für Raum- und Energieeffizienz.

Mehrwert durch hygienisches Design

Der Feinstzerkleinerer FL 175 zeichnet sich laut Hersteller durch hohe Standzeiten und niedrige Produktionskosten aus. Karl Schnell - © Karl Schnell

Karl Schnell, Winterbach, versteht sich als Lösungsanbieter. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich auch in der Etablierung der Hygienekonzeption für Feinstzerkleinerer wieder.

Das Konzept beinhaltet die Umsetzung der Anforderungen an ein hygienisches Design entsprechend den aktuellen Richtlinien der Nahrungsmittel­industrie. Eine hygienische universelle Antriebseinheit, die Zerkleinerungseinheit und die Smart Control Steuerung sind dabei wesentliche Bestandteile.

Die universelle Antriebseinheit mit einer maximale Leistung von 150 kW besitzt ein breites Drehzahlband zwischen 50 bis 4.500 u/min bei gleichbleibendem Drehmoment. Sie ist komplett in Edelstahl ausgeführt und nach Schutzklasse IP69 zertifiziert.

Ein geräuscharmer, energieeffizienter Dauerbetrieb wird durch die hygienische Wasserkühlung und den Servomotor in IE4-Ausführung sichergestellt. Die um plus/minus fünf Millimeter axial verschiebbare Motorwelle ermöglicht eine Schneidsatzeinstellung ohne Leistungsverlust über den gesamten Verstellweg.

Bei der Zerkleinerungseinheit kann Karl Schnell nach eigenen Angaben auf das weltweit größte Sortiment an Schneidsystemen zurückgreifen. Die Kombination mehrerer Schneidprinzipien in einer Maschine erlaubt dem Anwender die Herstellung homogener, hochfeiner Produkte in einem Arbeitsgang.

Die Steuerung umfasst das Monitoring der Temperatur und des Systems. Das gewährleistet konstante Produktqualität während des gesamten Pro­zess­ablaufs. Der Zugang erfolgt über die personalisierte RFID Anmeldung für verschiedene Benutzerlevel. Die Einstellung definierbarer Scherpositionen und eine temperaturabhängig automatische Dehnungskorrektur ist durch KS Smart Control gegeben.