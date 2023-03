Schließung oder Modernisierung: Schonfrist für Schlachthof

Am Bamberger Schlachthof scheiden sich die Geister: Während Anwohner über Lärm und Emissionen klagen und einige Politiker wegen hoher Defizite eine Schließung und Umgestaltung des 5,5 Hektar großen Areals in ein Wohn- und Gewerbegebiet fordern, hat eine Interessengemeinschaft, der auch die Fleischer-Innung angehört, tausende Unterschriften für den Erhalt gesammelt.

Zukunft ungewiss: Im Bamberger Schlachthof an der Lichtenhaidestraße werden täglich 1.000 Schweine und 150 Rinder geschlachtet. - © Buchmann

Der Stadtrat hat der 1902 gegründeten Einrichtung jetzt ein Jahr Schonfrist eingeräumt: Bis 2024 sollen die wirtschaftlichen Möglichkeiten seriös analysiert, ein tragfähiges Zukunftskonzept entwickelt und eine eventuelle Beteiligung des Landreises Bamberg geprüft werden.

„Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit“, findet Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Weil man auch für den Fall der Fälle gerüstet sein will, wird für 45.000 Euro eine Machbarkeitsstudie zu Entwicklungspotentialen und Rahmenbedingungen für eine alternative Nutzung des Geländes nördlich der Innenstadt erstellt.

Täglich werden am Bamberger Schlachthof etwa 1.000 Schweine und 150 Rinder geschlachtet. Im Jahr 2022 waren es laut Stadtverwaltung 42.254 Rinder und 288.652 Schweine, die zu 99 und 89 Prozent von den beiden Großkunden Vion und Tönnies stammten. Sonstige Kunden wie 150 Metzger und Landwirte lieferten 467 Großtiere und 32.507 Schweine ans Schlachtband.

Eine Schließung des Schlachthofs hätte gravierende Folgen. 160 Beschäftigte würden ihren Arbeitsplatz verlieren. Und laut HWK Oberfranken sind 16 Betriebe im fleischverarbeitenden Bereich in der Stadt und 44 im Landkreis Bamberg ansässig. Auch bis zu 5.000 landwirtschaftliche Betriebe in 150 Kilometer Umkreis sind auf den Schlachtbetrieb angewiesen.

Für die Stadt, die den „Städtischen Schlacht- und Viehhof“ 2020 zur Schlacht­­hof Bamberg GmbH umfirmierte (Geschäftsführer: Julian Schulz, Aufsichtsratsvorsitzender: OB Andreas Starke), zählt freilich auch der finanzielle Aspekt: Von 2013 bis 2020 verzeichnete man sechsmal Jahresverluste, wegen coronabedingter Schlacht­rückgänge 2021 in Höhe von 971.000 Euro. In Verhandlungen Mitte 2022 zeigten beide Großkunden hohes Interesse am Erhalt des Schlachthofs, so dass kurzfristig eine Erhöhung der Schlachtpreise vereinbart werden konnte. Seitdem arbeitet der Schlachthof dem Vernehmen nach kostendeckend, hat aber Verbindlichkeiten von 2,3 Millionen Euro bei der Stadt, die diese vorerst zurückstellen muss.

Der künftige Investitionsbedarf auf dem Gelände zwischen Lichtenhaidestraße, Margaretendamm und Hafenstraße, in dem auch das Veterinäramt, die Innung oder die Metzgerei Konrad Böhnlein ihren Sitz haben, wird intern auf 4,1 Millionen Euro geschätzt. Dass regionale Schlachtung auch ihre Freunde und Unterstützer hat, machte die neu gegründete „Interessengemeinschaft Bamberger Schlachthof e.V.“ klar, die vom Vieh- und Fleischhandelsverband, der Innung, dem Bauernverband sowie dem Hotel- und Gaststättenverband getragen wird. Ziel ist die Erhaltung der Schlachtstätte als zentraler regionaler Vermarktungspunkt für die Betriebe, um die Bevölkerung weiter mit regional aufgezogenen und weiterverarbeiteten tierischen Erzeugnissen zu versorgen. Dafür sammelte man 12.000 Unterschriften von Betriebsinhabern, Mitarbeitern und Kunden und übergab sie vor der Entscheidung des Stadtrates an Rathauschef Starke.

In einem Schreiben betonen die vier Organisationen: „Die zahlreichen Schlachthofschließungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Schlachthofstruktur extrem ausgedünnt wurde. Die in der Region verbliebenen Schlachthöfe in Erlangen, Hof, Bayreuth und Kulmbach werden die Tierzahlen von Bamberg nicht auffangen können, da die dortigen Kapazitäten bereits jetzt ausgeschöpft sind. Die Schließung des Schlachthofes Bamberg würde deutlich längere Transportzeiten und damit eine extreme Mehrbelastung für die Tiere und die Umwelt bedeuten.“ Neben dem Verlust der Arbeitsplätze vor Ort würden auf Grund der zusätzlichen anfallenden Kosten viele Landwirte die Tierhaltung aufgeben.

Die Fleischerinnung Bamberg um Obermeister Marcus Fischer ist stark engagiert für einen Erhalt des Schlachthofs. Mitte 2022 hat man sogar vorgeschlagen, die Einrichtung künftig auf eigene Rechnung zu betreiben und zu verwalten. Im Gegenzug sollte die Stadt eine Art Pacht erhalten und für alle notwendigen Investitionen in die Infrastruktur und deren Unterhalt zuständig sein. Intensivere Verhandlungen darüber fanden aber nicht statt. Auch einen Betreiber-Wechsel zu einem der Großkunden hat die Stadt laut Pressesprecher Michael Memmel bereits vor einem halben Jahr ausgeschlossen.

