24.06.2020

Schlemmerpakete sind geschnürt

Die Vorbereitungen für den 10. Rhöner Wurstmarkt am 10. Oktober laufen auf Hochtou-ren. Corona-bedingt findet die Feinschmeckermesse in diesem Jahr online statt. Ein Hö-hepunkt sind eine Liveübertragung des Wurstanschnitts am Samstag, 10. Oktober 2020 um 11 Uhr.

Die Qual der Wahl unter der Fülle an Rhöner Spezialitäten hatten (von links) Susanne Orf, Kommunalunternehmen Tourismus und Marketing Ostheim v. d. Rhön, Christian Roßmann, Meine Dorfzeile, Nadja Schneider,... - Bild: Tonya Schulz

Der 10. Rhöner Wurstmarkt kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Infektionssschutzmaßnahmen nicht live in Ostheim v. d. Rhön stattfinden. Stattdessen können sich Freunde von Rhöner Wurst- und Schinkenspezialitäten und deren Begleiter ab sofort auf der Website www.rhoener-wurstmarkt.de sowie in den Sozialen Medien ausführlich informieren.

27 Aussteller beteiligen sich an der virtuellen Variante der Feinschschmeckermesse. Neben vielen Beiträgen, Präsentationen und Videos der Rhöner Metzger sind ab September Online-Bestellungen von Schlemmerpaketen möglich. Parallel können Interessenten individuell bei den Ausstellern bestellen.

Die Idee der drei Schlemmerpakete als Ersatz für den Besuch in Ostheim war schnell geboren, die Umsetzung jedoch forderte einiges Kopfzerbrechen beim Organisationsteams des Rhöner Wurstmarkts. Was soll in die Pakete? Wie kommen sie bundesweit zu den Bestellern? Doch jetzt steht das Konzept rund um Inhalt und Versand der Feinschmeckerpost.

Fans des Rhöner Wurstmarkts können ab September unter drei Schlemmerpaketen wählen und diese vorbestellen. Die Auslieferung erfolgt ab Oktober.

Was in die Pakete kommt, haben mit viel Sachversand Michael Geier, Leiter des Biosphärenreservats Rhön, Susanne Orf, Leiterin der Tourist-Info Ostheim, Metzgermeister Anton Koob und Nadja Schneider, Dachmarke Rhön ausgewählt.

Basis bildeten die Vorschläge der 27 teilnehmenden Aussteller, die den virtuellen Wurstmarkt unterstützen. Was allerdings genau Teil der einzelnen Pakete ist, wird noch nicht verraten. Fest steht, dass der Vertrieb in Zusammenarbeit mit dem Onlineshop „Meine Dorfzeile“ erfolgen soll. Und eins ist auch schon jetzt sicher: Fans einer guten Brotzeit werden allemal auf ihre Kosten kommen.

www.rhoener-wurstmarkt.de