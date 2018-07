30.07.2018

Schinkenfest in Parma

Vom 1. bis 9. September 2018 dreht sich zum 21. Mal in der Region Parma beim „Festival del Prosciutto di Parma“ wieder alles um den bekannten Schinken.

Vom 1. bis 9. September 2018 findet in der Region Parma das 21. Festival del Prosciutto di Parma statt. - Bild: Consorzio del Prosciutto di Parma

Die Besucher können sich auf zahlreiche kulinarische und kulturelle Veranstaltungen freuen, die jährlich viele Gäste aus der Region sowie dem In- und Ausland anlocken. Besonders beliebt sind die „Finestre aperte“, die „Tage der offenen Fenster“, mit Führungen durch die Schinken-Manufakturen. Selbstverständlich kann der Prosciutto di Parma im Anschluss auch verkostet werden. Die „Fineste aperte“ finden zusätzlich auch am 16. und 17. September statt.

Parmaschinken kulinarisch und informativ erfahren lässt sich auch vom 1. bis 9. September auf der Piazza Garibaldi in Parma im „Bistrò del Prosciutto di Parma“. Hier im Zentrum der Stadt finden viele Veranstaltungen statt. Zahlreiche Restaurants warten zudem mit speziellen Menüs auf.

In Langhirano präsentieren am 1. und 2. September Hersteller ihren Schinken in der „Cittadella del Prosciutto di Parma“, begleitet von Verkostungen und Degustations-Workshops.

Informationen sowie das detaillierte Festival-Programm gibt es auf der Website:

http://www.festivaldelprosciuttodiparma.com/