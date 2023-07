Scharfe Röntgenbilder bei geringem Energieverbrauch

Die neue X2 Serie der Röntgeninspektionssysteme von Mettler-Toledo, Gießen, wendet sich an Unternehmen, die neben der Gefahr von Metallverunreinigungen auch Risiken durch Glas, mineralische Steine, Gummi oder Kunststoffe hoher Dichte haben. Darüber hinaus punkten die Röntgensysteme mit Optionen wie Vollständigkeitsprüfungen bei Fertiggerichten bis hin zu Siegelrandkontrollen bei Wurstaufschnitt. Der Marktstart für die in Europa gefertigten Röntgeninspektionssysteme der X2 Serie erfolgt mit den Ausführungen X12 High-Performance X-ray System und X32 Advanced X-ray Solution. Die Systeme X12 und X32 sind modular aufgebaut und in verschiedenen Konfigurationen verfügbar. Das X12 High-Performance X-ray System ist ein leistungsstarkes und preislich attraktives Röntgeninspektionssystem für einspurige Anwendungen. X32 Advanced X-ray Solution adressiert Unternehmen, die Mehrspuranwendungen oder erweiterte Funktionen zur Überprüfung der Produktintegrität und -konformität benötigen.

Beide Systeme nutzen die HiGain (X12) oder HiGain+Technologie. Diese liefert Anwendern scharfe Röntgenbilder bei geringerem Energieverbrauch und ermöglicht neben der Erkennung von Steinen, Knochen sowie weiterer Fremdkörper geringer Dichte die Detektion von Metallfremdkörpern ab 0,3 mm Größe sowie Glassplittern ab 2 mm Größe. Die Röntgeninspektionssysteme der X2 Serie nutzen die ContamPlusSoftware. Diese minimiert Fehlausschleusungen und reduziert unnötige Produktabfälle. Die leicht zu bedienende Benutzeroberfläche beschleunigt und vereinfacht Produktwechsel sowie die automatische Einrichtung neuer Produkte. Zeit- und kostenaufwändige Programmierungen oder Mitarbeiterschulungen sind nicht erforderlich. Das Angebot an Standardlängen- und -höhenkonfigurationen der Röntgeninspektionssysteme wird durch maßgeschneiderte Konfigurationen ergänzt, die eine exakte Anpassung an die jeweilige Anforderung ermöglichen. Herzstück der X2 Serie ist hierbei eine neu konstruierte Produktinspektionskammer, ergänzt um eine modular aufgebaute mechanische Konstruktion. Diese ermöglicht dem Bedienpersonal bei allen Arbeitsgängen einen Zugriff von vorne. So kann das Förderband schnell und werkzeugfrei entfernt werden, indem die Spannung über einen Griff an der Einlaufrolle gelöst wird. Die blei­freien und reibungsarmen Röntgenschutzvorhänge gewährleisten einen sicheren Produkttransport durch das Gerät. Gleichzeitig überwacht das Inspektionssystem, dass die Schutzvorhänge permanent vorhanden sind, um Sicherheit und Gesundheit des Bedienpersonals zu gewährleisten. Dank umfassender Servicelösungen und einer fünfjährigen Garantie auf den Generator können Hersteller darauf vertrauen, dass ihre Systeme über lange Zeit mit optimaler Leistungsfähigkeit laufen. Rainer Mundt, Head of Marketing bei Mettler-Toledo Produktinspektion Deutschland: „Mit der X2 Serie gelingt es Lebensmittelherstellern, die Gesamtanlageneffektivität zu verbessern und ihre Investitionsgesamtkosten zu senken.“

Die Einhaltung und Protokollierung gesetzlicher Vorschriften sowie kundenseitiger Compliance-Vorgaben können Nutzer der X2 Serie mit der Mettler-Toledo Datenmanagement-Software ProdX optimieren. Diese unterstützt die digitale Verwaltung der Produktinspektionssysteme zur Echtzeitüberwachung und Einhaltung der Lebensmittelsicherheit.

www.mt.com