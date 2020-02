06.02.2020

Ryuichi Ishida ist tot

Ishida, Schwäbisch Hall, trauert um seinen Ehren-Chairman und ehemaligen Präsidenten Ryuichi Ishida. Der Unternehmer verstarb nach kurzer Krankheit am 18. Januar im Alter von 84 Jahren in Kyoto, Japan. Er stand in vierter Generation an der Spitze des weltweit tätigen Familienunternehmens aus der Verpackungsindustrie.

Ryuichi Ishida, langjähriger Präsident des Verpackungstechnologie-herstellers Ishida, verstarb am 18. Januar 2020. - Bild: Ishida

Nach seinem Firmeneintritt im Jahr 1960 übernahm Ishida 1967 die Präsidentschaft und bekleidete das Amt bis zur Übergabe an seinen Sohn Takahide Ishida im Jahr 2010. Anschließend fungierte Ryuichi Ishida noch beratend als Chairman und ab 2014 als Ehren-Chairman.

Ryuichi Ishida galt als Pionier der Wiege- und Verpackungsindustrie. Unter seiner Führung entwickelte das Unternehmen Ishida 1972 die weltweit erste Mehrkopfwaage nach dem Teilmengenkombinationsprinzip. Der Unternehmer betrieb eine internationale Expansion, sodass Ishida heute in 105 Ländern auf der ganzen Welt vertreten ist. Grundlage für den großen Erfolg war die konsequente Orientierung an der Unternehmensphilosophie „Three-Way-Harmony“, nach der jede Aktivität darauf ausgerichtet sein muss, den Kunden, der Gesellschaft und dem Unternehmen zum Vorteil zu gereichen.

Ryuichi Ishida wurde für seine Verdienste vielfach geehrt. Die US-amerikanische Snack Food Association nahm Ishida 1998 als ersten Ausländer in den „Circle of Honor“ auf. 2009 verlieh ihm Kaiser Akihito die höchste zivile Auszeichnung Japans, den „Orden der aufgehenden Sonne mit goldenen Strahlen am Band“. Damit wurde die Rolle von Ryuichi Ishida als Präsident der „Japan Packaging Machinery Manufacturers Association“ gewürdigt.

