02.04.2019

Ritterschlag für 13 Top-Absolventen

Er ist der „Ritterschlag“ für den Top-Nachwuchs jeder Zunft: Nur die prüfungsbesten 20 Prozent jedes Meister-Jahrgangs erhalten den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung. Im Metzgerfach holten sich 2018 stolze 13 Absolventen der 1. Bayerischen Fleischerschule Landshut diese hohe Auszeichnung.

So sehen die besten Jung-Metzgermeister Bayerns aus: acht der geehrten Meisterpreis-Träger mit den Gratulanten Barbara Zinkl (5.v.l.), Georg Zinkl (l.) und Konrad Treitinger (r.). - Bild: 1. BFS

Acht der erfolgreichen Junghandwerker kamen kürzlich zu einer Feier in die Bernlochner Stadtsäle in Landshut und wurden hier für ihre Spitzenleistungen geehrt.

Unter den Ausgezeichneten waren nicht nur vier junge Damen, sondern mit Florian Steiner sogar ein Fleischhauer aus Italien und mit Julia Merzinger eine Kollegin aus Österreich. Denn diesen Preis kann jeder erhalten, der im Freistaat die Meisterprüfung ablegt, unabhängig vom Herkunftsland. Ihre erfolgreichen Kollegen kamen aus Bayern, Franken, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg.

Ausdauer und höchste Kompetenz bewiesen zu haben, bescheinigte allen Staatspreis-Trägern Konrad Treitinger, Vizepräsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz. Vor über 200 Gästen verlas er eine der von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger handsignierten Ehrenurkunden, die den Ausgezeichneten „herausragende Leistungen in der Meisterprüfung“ attestieren.

Schul-Geschäftsführerin Barbara Zinkl zeigte sich beeindruckt von den tollen Karrieren, die viele der Jungmeister bereits gestartet haben. Sie würdigte, dass die Geehrten sich auch in ihrer Meisterprüfung nicht mit sparsamem Einsatz begnügt, sondern sich mit voller Motivation „reingehängt“ hätten. Der Staatspreis sei der verdiente Lohn dafür. Sie überreichte mit dem ehemaligen Schul-Gesellschafter Georg Zinkl und Treitinger die Urkunden – sowie als Bonus Weiterbildungsgutscheine für Seminare der Fleischerschule. Eingelöst werden können diese z.B. beim nächsten Kurs zum „Wurstsommelier“ ab 28. September oder zum „Fleischsommelier“ ab 9. November an der 1.BFS – laut Zinkl quasi ein „Muss“ für moderne Metzger mit höchsten Ansprüchen an Qualität, Service und Kundenberatung.

Die 13 Preisträger: Christina Falter (Rinchnach), Johanna Fuchs (Ebern), Julia Merzinger (A-St. Georgen), Lea Salzberger (Aldersbach), Lukas Eisfelder (Pfarrweisach), Emiliano Fiorentino (Landshut), David Mones (Stolberg), Maximilian Reitmeyer (Langenpreising), Jörg Sandritter (Wiesloch), Eduard Schugaylow (Bückeburg), Alexander Sprenk (Mutterstadt), Daniel Steiner (Traunstein), Florian Steiner (I-Rasen-Antholz).

Horst Buchmann

www.fleischerschule-landshut.de