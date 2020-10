15.10.2020

Rhöner Wurstmarkt: Virtuelle Wege haben sich bewährt

Der 10. Rhöner Wurstmarkt war ein Erfolg, auch wenn er „nur“ virtuell stattgefunden hat. Corona-bedingt hatte das Organisationsteam ein Online-Programm für die beliebte Feinschmeckermesse entwickelt. Um das Motto „Entdecken.Schmecken. Genießen“ bei der virtuellen Auflage des Wurstmarkts zu ermöglichen, können nun noch bis 18. Oktober drei Schlemmerpakete online bestellt werden.

Mit dem traditionellen Wurstanschnitt krönte das Organisationsteam den diesjährigen virtuellen Rhöner Wurstmarkt. Die Messer führten (von links) Metzgermeister Anton Koob, die stellvertretende Landrätin... - Bild: Tonya Schulz

Bis Sonntag, 18. Oktober, 24 Uhr, können Genießer die Spezialitäten-Kollektionen der diesjährigen 28 Aussteller, auf der Website www.rhoener-wurstmarkt.de ordern. „Wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, die Bestellungen eine Woche länger laufen zu lassen“, verkündet Bürgermeister Steffen Malzer. Grund hierfür ist die starke Nachfrage insbesondere in den letzten Tagen. Zudem war die Website aus technischen Gründen einige Stunden nicht erreichbar. „So haben alle Freunde von Rhöner Wurst und Schinken die Chance, ihre Bestellungen noch aufzugeben.“, betont das Stadtoberhaupt.

Rhöner Wurst bleibt in aller Munde

„Wir sind neue Wege beim Rhöner Wurstmarkt gegangen und der Erfolg hat uns belohnt.“, freut sich Ostheims erster Bürgermeister Steffen Malzer. Das Interesse in der Bevölkerung und bei den Medien sei sehr groß gewesen. So habe man das Ziel erreicht, wieder eine Lanze für hochwertige Produkte aus der Region zu brechen, betonte das Stadtoberhaupt beim traditionellen Wurstanschnitt in der Ostheimer Markthalle.

Video tausendfach geklickt

Aufgrund der Hygieneschutzmaßnahmen fand der traditionelle Wurstanschnitt im kleinen Kreis statt. Die Kamera lief mit, so dass die Fans des Wurstmarkts die kurzweilige Eröffnung jederzeit auf der Website, auf Facebook, Instagram und YouTube anschauen können. Schon jetzt wurde das 15-minütige Video tausendfach angeschaut.

Anschnitt mal drei

Das Messer führten der Ostheimer Bürgermeister Steffen Malzer, die stellvertretende Landrätin Eva Böhm sowie Metzgermeister Anton Koob. In der Markthalle in Ostheims guter Stube hatte das Organisationsteam jedes Schlemmerpaket an einem liebevoll dekorierten Tisch aufgebaut. Dem Wurstanschnitt vorangegangen waren einige Grußworte, wo man sich bei allen Unterstützern herzlich bedankte. Für die musikalische Umrahmung sorgte wieder die Stadtkapelle Ostheim unter der Leitung von Walter Bortolotti.

Der 11. Rhöner Wurstmarkt soll wieder live in Ostheim am 8./9.10.2022 stattfinden.

www.rhoener-wurstmarkt.de