24.06.2022

Rhöner Wurstmarkt: Highlight für Feinschmecker

Auf dem 11. Rhöner Wurstmarkt, deutsche Feinschmeckermesse für handwerkliche Wurst- und Schinkenspezialitäten und ihre Begleiter, präsentieren am 8. und 9. Oktober 2022 rund 50 Metz-ger, Bäcker, Brenner, Winzer und Direktvermarkter aus dem UNESCO-Biosphärenreservat Rhön ihre selbst erzeugten Spezialitäten entlang der Marktstraße des Luftkurorts Ostheim vor der Rhön.

Bestens gerüstet für den 11. Rhöner Wurstmarkt sind die örtlichen Metzgermeister. Auf dem Bild von links: Johannes Dietz, Johannes Der METzger, Metzgerei & Partyservice, Mell-richstadt, Anton Koob, Partyservice... - Bild: Christine Schikora

Unter dem Motto „Entdecken. Schmecken. Genießen“ lernen Besucher an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr die sorgfältig ausgewählten und handwerklich erstellten Produkte kennen. Verkostungen sind an allen Ständen möglich. Livemusik und vielfältige gastronomische Angebote u. v. m. ergänzen das Programm. Der 11. Rhöner Wurstmarkt wird am Samstag, 8. Oktober 2022, mit einem Wurstanschnitt eröffnet.

Veranstalter des Wurstmarktes ist das Kommunalunternehmen Tourismus und Marketing, Ostheim vor der Rhön. Der Eintritt kostet für einen Tag 5 Euro pro Person, für beide Tage 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.

www.rhoener-wurstmarkt.de