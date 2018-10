04.10.2018

Rhöner Wurstmarkt am 13. und 14. Oktober

Der alle zwei Jahre stattfindende Rhöner Wurstmarkt in Ostheim v.d. Rhön - in diesem Jahr vom 13. bis 14. Oktober - hat sich als Feinschmeckermesse für handwerklich erzeugte Wurst- und Schinkenspezialitäten etabliert.

Der 9. Rhöner Wurstmarkt findet aom 13. bis 14 Oktober in Ostheim v.d. Rhön statt. - Bild: Rhöner Wurstmarkt

Ziel ist es, regionalen landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen eine attraktive Präsentations-, Informations- und Verkaufsplattform zu bieten. Verbraucher werden unter dem Motto „Entdecken.Schmecken.Genießen“ auf heimische Produkte aufmerksam gemacht und für das „Geschmackserlebnis” sensibilisiert.

Zwei Tage lang stehen beim 9. Rhöner Wurstmarkt Hausmacher Wurst und Schinken in all ihrer Vielfalt in Ostheim v.d. Rhön im Blickpunkt. Rund 50 ausgewählte Aussteller aus der bayerischen, hessischen und thüringischen Rhön und weitere in- und ausländische Gäste werden entlang der idyllischen Marktstraße kulinarische Entdeckungen präsentieren.

Alle Erzeugnisse die beim Rhöner Wurstmarkt angeboten werden, kommen aus garantiert heimischer Qualitätsproduktion. Die Anbieter werden wie jedes Jahr sorgfältig ausgewählt, um genussreiche Geschmackserlebnisse zu garantieren. Neben den Wurst- und Schinkenspezialitäten locken weitere leckere Begleiter und Erfrischungen. Auch das Rahmenprogramm mit vielen musikalischen Darbietungen, Ausstellungen oder Kirchenburgführungen bieten für große und kleine Besucher viel Abwechslung.

www.rhoener-wurstmarkt.de