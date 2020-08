26.08.2020

Rhöner Wurst und Schinken kommt zum Verkosten ins Haus

Fans des Rhöner Wurstmarkts können auch in diesem Jahr die handwerklich erzeugten Wurst- und Schinkenspezialitäten samt ihrer Begleiter entdecken, schmecken und genießen. Da die beliebte Feinschmeckermesse ausschließlich online stattfindet, gibt es ab 1. September drei Schlemmerpakete der Aussteller zum Vorbestellen. Wer Glück hat, erwischt das Paket mit einer VIP-Ehrenkarte zur Eröffnung des 11. Rhöner Wurstmarkts im Jahr 2022.

Auch beim 10. Virtuellen Rhöner Wurstmarkt lautet das Motto „Entdecken. Schmecken. Genießen.“ Möglich machen es drei Schlemmerpakete der Aussteller, die ab 1. September online bestellt werden können.... - Bild: Stefanie Wüst

Drei kulinarische Pakete stehen zur Wahl, prall gefüllt mit vielerlei handwerklich erzeugten Würsten und Schinken sowie weiteren Spezialitäten von 28 Genusshandwerkern, die sich am Virtuellen Rhöner Wurstmarkt beteiligen. Ein Großteil der Produkte stammt aus der Rhön einige Überraschungen sind aus Gastregionen und dem Gastland Italien dabei.

Jedes Schlemmerpaket hat einen klangvollen Namen bekommen, der sich an den Slogan des Rhöner Wurstmarkts „Entdecken.Schmecken.Genießen“ anlehnt. Die Bezeichnungen „Rhöner Entdeckungen“, „Rhöner Geschmackserlebnis“ und „Rhöner Genusstour“ wecken schon im Vorfeld den Appetit auf eine herzhafte Rhöner Brotzeit.

Die Qual der Wahl unter einer Fülle von kulinarischen Verführungen der Aussteller des Wurstmarkts hatten Michael Geier, Biosphärenreservat Rhön, Metzgermeister Anton Koob, Nadja Schneider von der Rhön GmbH, Susanne Orf vom Kommunalunternehmen Tourismus und Marketing Ostheim v. d. Rhön sowie der für Bestellung und Vertrieb zuständige Christian Roßmann, Meine Dorfzeile. Die Fachjury hat mit viel Bedacht und Liebe den Inhalt der Pakete zusammengestellt.

Viele Genusshandwerker stellen sich auf der Website www.rhoener-wurstmarkt.de persönlich mit Videos und Bildern vor. Einige erklären die Premiumprodukte, die in den Schlemmerpaketen zu finden sind. „Wenn man sich durch die Ausstellerliste klickt, ist das ein bisschen so, als würde man auf dem Wurstmarkt in Ostheim von Stand zu Stand laufen“, meint Michael Geier, Erfinder des Rhöner Wurstmarkts.

Wer Appetit bekommen hat, kann sich auf der website näher informieren. Dort sind die Inhalte der Schlemmerpakete aufgeführt und abgebildet. Die Preise liegen zwischen 50 und 70 Euro. Bestellungen sind ab 1. September online möglich, die Auslieferung erfolgt ab Oktober. In jedem Paket finden die Empfänger Informationen zur Rhön und zum Luftkurort Ostheim v. d. Rhön mit Anregungen für Einkauf und Urlaub.

Als besondere Überraschung legt das Organisationsteam einem der Pakete eine VIP-Ehrenkarte zur Eröffnung des 11. Rhöner Wurstmarkts im Jahr 2022 bei. Der oder die Glückliche darf dann persönlich dem traditionellen Wurst-Anschnitt in zwei Jahren beiwohnen.

www.rhoener-wurstmarkt.de