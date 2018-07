13.07.2018

Reed Exhibitions Österreich: Dietmar Eiden übernimmt operative Geschäftsführung des Bereichs Fachmessen

„Volle Kraft voraus“ heißt es bei Reed Exhibitions in Österreich. Zum 2. Juli 2018 hat Dietmar Eiden (49), mit Dienstsitz in Salzburg, die operative Geschäftsführung aller B2B-Messen im Österreich-Portfolio von Reed Exhibitions und somit eine zentrale Schlüsselposition in der Unternehmensgruppe übernommen.

Anfang Juli 2018 hat Dietmar Eiden die operative Geschäftsführung aller B2B-Messen im Österreich-Portfolio von Reed Exhibitions übernommen. - Bild: Reed Exhibitions Österreich

Dazu zählen unter anderem die Branchen-Leitmessen Alles für den Gast Herbst, Tracht & Country, AutoZum, Power-Days, CASA in Salzburg genauso wie die Wiener Intertool/Smart Automation/C4I oder in Linz die Smart Automation, Elektrofachhandelstage und die Schweissen - insgesamt rund 15 Fachmessen. Marketingfachmann Eiden, der zudem auf eine umfangreiche Erfahrung aus der strategischen Unternehmensberatung, Strategieentwicklung und Geschäftsprozessoptimierung wie auch dem Business Development verweisen kann, kommt von der Messe Köln, wo er seit 2005 tätig war - zuletzt als Vice President. „Es freut mich außerordentlich, dass wir mit Dietmar Eiden einen fachlich überaus vielseitigen und erfahrenen Vollprofi gewinnen konnten. Nun ist unser Management-Team komplett. Es stellt eine perfekte Mischung aus erfahrenen Messefachleuten und innovativen Branchen-Quereinsteigern dar, die unser Business mit vereinten Kräften erfolgreich in die Zukunft führen werden. So erfüllen wir unser Kunden-Credo ‚Wir verbinden Menschen mit Kontakten, Wissen und Emotionen‘ noch nachhaltiger“, betont Benedikt Binder-Krieglstein, CEO von Reed Exhibitions Österreich.

Bei der Messe Köln verantwortete der gebürtige Wattenscheider Dietmar Eiden im Rahmen eines breiten, auch internationalen Aufgabenbereichs vor allem die erfolgreiche Entwicklung der Kategorie „Food and Food Technology“, wozu die Weltleitmessen Anuga, ISM, Anuga Food Tec und weitere Fachmessen gehören. Ehe er in Köln zum Vice President avancierte, fungierte er als Project Manager der Anuga. In den Jahren davor arbeitete Eiden, der die Ruhr-Universität Bochum als Diplomökonom in Marketing und Planung & Organisation erfolgreich absolvierte, als Product Manager Automotive Aftermarket bei 3M Deutschland in Neuss, als Head of Marketing & Sales beim AIP-Institut in Hagen und als Senior Project Manager bei der Stein Promotions GmbH, Bob Bomliz Group, Düsseldorf (BBDO). Dietmar Eiden ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

www.reedexpo.at