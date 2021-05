06.05.2021

Rational weiht nachhaltiges Versandgebäude ein

Nach nur 18 Monaten Bauzeit, und damit absolut im Zeitplan, eröffnete der Vorstand der Rational AG gestern das neue International Distribution Center (IDC). Der Name ist Programm: Ab sofort werden aus dem Versandgebäude 21 Mitarbeiter Combi-Dämpfer und Zubehör in die ganze Welt verschicken.

Der Vorstand der Rational AG eröffnete das neue Versandgebäude: Jörg Walter, Peter Wiedemann, Peter Stadelmann und Markus Paschmann. - Bild: Rational

Aufgrund des anhaltenden Wachstums der letzten Jahre von Rational wurde die neue Halle notwendig, gleichzeitig hat man die Gelegenheit genutzt und nach neuesten energetischen Maßstäben gebaut. Das Ergebnis ist ein lichtdurchflutetes, energieeffizientes Gebäude, das mit seinen 10.000 m2 ca. 60 % mehr Fläche als vorher und moderne Arbeitsplätze bietet. Coronabedingt fand die Eröffnung im kleinsten Kreis statt.

In seiner Eröffnungsrede betonte Peter Wiedemann, Vorstand Technik, die schnelle und reibungslose Umsetzung des Projekts: „Nach nur anderthalb Jahren können wir heute ein nachhaltiges Gebäude an die Logistiker übergeben. Und es wurde auch höchste Zeit, denn die alte Halle platzt aus allen Nähten.“ Der schlanke, materialsparende Stahlbau ist hochgedämmt und so energieeffizient, dass der Primärbedarf lediglich bei 81 kWh pro Quadratmeter im Jahr und damit etwa ein Viertel unter dem Anforderungswert der Energieeinsparverordnung liegt. So erfolgen Heizen und Kühlen über Wärmepumpe mit Grundwasser-Brunnen und thermische Bauteilaktivierung. Der hohe Glasanteil der Fassade mit umlaufendem Lichtband und LED-Beleuchtung mit intelligenter, tageslichtabhängiger Lichtsteuerung mit separaten Beleuchtungszonen schafft darüber hinaus bestmögliche Arbeitsplatzbedingungen. Dazu Peter Stadelmann, Vorsitzender des Vorstands: „Das Projektteam hat ganze Arbeit geleistet. Von der Optimierung der Flächennutzung über die prozessübergreifende Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement bis hin zu ergonomischen Arbeitsplätzen wurde an alles gedacht und alles wie geplant umgesetzt. Herzlichen Dank an unsere Kolleginnen und Kollegen und alle beteiligten Unternehmen.“

Immerhin flossen knapp 19 Mio. Euro in den Neubau, von dem auch Landsberger Unternehmen profitierten und an dem in der Hochphase 70 Leute gleichzeitig beschäftigt waren. Stadelmann führte weiter aus: „Die Planungen haben im Jahr 2019 begonnen, als niemand im Entferntesten an eine Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen dachte. Aber Rational geht gestärkt aus der Krise hervor. Das beste Zeichen ist die neue Versandhalle.“ In den Augen der Logistiker hat sich die Investition schon jetzt gelohnt: Reduzierte Such- und Wegezeiten, elektrisch höhenverstellbare Packtische, rutschsichere und geräuscharme Verladerampen und das fahrerlose Transportsystem sind nur ein paar Beispiele für die modernen, sicheren Arbeitsplätze. Dazu Wiedemann: „In Sachen Nachhaltigkeit und Arbeitsplatzergonomie haben wir hier sicherlich einen neuen Standard gesetzt.“

www.rational-online.com