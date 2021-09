23.09.2021

Rational: Neuer Executive Vice President (DACH) sowie Geschäftsführer Deutschland

Thomas Pfeiffer übernimmt ab 1. November 2021 die Geschäftsführung der Rational Deutschland GmbH sowie die Verantwortung als Executive Vice President für die gesamte Region DACH. Er folgt auf Oliver Frosch, der das Unternehmen zum 30. November 2021 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich anderen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

„Rational ist sehr dankbar für den Beitrag, den Oliver Frosch in den zehn Jahren seiner Zugehörigkeit zum Unternehmen geleistet hat. In seine Zeit fällt ein deutliches Umsatzwachstum in der gesamten DACH-Region. Er hat ein starkes Team aufgebaut und damit die Weichen gestellt, für einen anhaltenden und zukünftigen Erfolg“, sagt Markus Paschmann, Chief Sales and Marketing Officer und Mitglied des Vorstands der Rational AG. „Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass wir mit Thomas Pfeiffer einen erfahrenen Manager und hochqualifizierten Branchenkenner für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten.“

Nach diversen beruflichen Stationen verantwortete Pfeiffer von 2013 bis 2017 die Geschäftsführung der Winterhalter Deutschland GmbH bevor er ab 2018 mit großem Erfolg die weltweite Gesamtverantwortung der Vertriebs-, Marketing- und Serviceorganisation in der Winterhalter Gruppe übernahm. Damit bringt Thomas Pfeiffer ein ausgewiesenes Fach- und Branchenwissen für die zukünftige Weiterentwicklung der für Rational sehr wichtigen DACH-Region mit. Mit dem Eintritt zum 1. November ist eine reibungslose Einarbeitung- und Übergabephase sichergestellt.

www.rational-online.de