22.05.2019

Rational mit Axia Best Managed Companies Award ausgezeichnet

Rational, Spezialist für die thermische Speisenzubereitung in Großküchen aus Landsberg am Lech, hat den „Axia Best Managed Companies Award“ erhalten. Mit dem Award und Gütesiegel zeichnen das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte, die WirtschaftsWoche sowie der BDI hervorragend geführte mittelständische Unternehmen aus – auch als Ansporn und Vorbild für andere, die Zukunft ebenfalls mit Innovationskraft und nachhatliger Führungskultur zu gestalten.

Rational-Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann freut sich über die Auszeichnung „Axia Best Managed Companies Award“. - Bild: Rainer Holz

Wie sämtliche Preisträger so zeichnet sich auch Rational durch ein professionelles Management aus, das strategischen Weitblick mit Innovationskraft, einer nachhaltigen Führungskultur und guter Unternehmensführung auf einzigartige Weise verbindet. „Damit tragen sie dazu bei, die wirtschaftliche Zukunft des Standorts Deutschland zu sichern, und sind gleichzeitig Leitbilder für andere Unternehmen“, betont Lutz Meyer, Partner und Leiter des Mittelstandsprogramms von Deloitte.

Rational-Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann nahm bei der Verleihung in Düsseldorf den Preis entgegen und betonte dabei: „Rational wäre nicht das, was es heute ist, ohne seine Mitarbeiter. Sie arbeiten wie ein selbstständiger Unternehmer – mit großem Einsatz, viel Verantwortung, mit Blick auf das Ganze – und für den Kunden. Eine solche permanente Leistung auf höchstem Niveau kommt nicht von einer einzelnen Person. Dahinter steht immer ein hochmotiviertes Team. Daher gebührt diese Auszeichnung unseren U.i.U., unseren Unternehmern im Unternehmen.“

