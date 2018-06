04.06.2018

Radieschen: Knackig, saftig und scharf

Radieschen sind ideal für die leichte Küche. Sie bestehen zu über 90 Prozent aus Wasser und enthalten gerade ca. 15 kcal pro 100 Gramm. Dafür versorgen die kleinen Powerpakete den Körper mit Vitamin C und K sowie reichlich Mineralstoffen wie Kalium und Eisen.

Radieschen aus dem Freiland schmecken besonders würzig, da sie einen höheren Gehalt an Senfölglykosiden haben. - Bild: uschi dreiucker / www.pixelio.de

Die roten Knollen aus dem Freiland schmecken besonders würzig, da sie einen höheren Gehalt an Senfölglykosiden haben. Die Senföle verleihen den Knollen nicht nur ihre Schärfe, sondern wirken auch appetitanregend und unterstützen die Immunabwehr.

Am besten schmeckt das Frühlingsgemüse von der Hand in den Mund oder klein geschnitten als Belag für das Butterbrot. In gemischten Salaten setzen Radieschen optisch und geschmacklich Akzente. Ein Tipp: Sind die Knollen zu scharf, hilft eine Prise Salz. Das Wurzelgemüse kann aber auch kurz in Butter gedünstet und als Beilage zu Fisch und Pellkartoffeln serviert werden. Allerdings verliert es beim Garen seine leuchtend rote Farbe.

Viele wissen nicht, dass auch die Blätter der Radieschen in der Küche zum Einsatz kommen können. Das zarte Grün wird gründlich gewaschen, in Streifen geschnitten und als Würze über Salate, Gemüsepfannen und Suppen gestreut.

Radieschen gehören zur Pflanzenfamilie der Kreuzblütler und sind seit dem 16. Jahrhundert in Europa bekannt. Besonders populär sind die roten, runden Knollen. Es gibt aber auch hellrote, violette, weiße, gelbe und rot-weiße Sorten sowie rübenartig spitze Radieschen.

Heike Kreutz, www.bzfe.de