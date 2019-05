27.05.2019

Qualitätsstandards für die Kitaverpflegung

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt die Umsetzung ihrer DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung in allen Tageseinrichtungen für Kinder. Die Qualität der Speisen ist ein wichtiges Thema, denn mittlerweile essen mehr als 2,3 Millionen Kinder in den Kitas zu Mittag.

Die DGE-Qualitätsstandards für die Kita-Verpflegung sollen dafür sorgen, dass Kindern mehr gesundheitsfördernde Speisen angeboten werden. - Bild: Thommy Weiss / www.pixelio.de

Der DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder optimiert das Speisenangebot. Er hilft dabei ein gesundheitsförderndes Verpflegungsangebot zu gestalten und beantwortet Fragen wie diese: Wie oft sollte es Fleisch geben? Sind Süßigkeiten okay? Was sollten Kinder trinken?

Kriterien zu Lebensmittelqualitäten und deren Einsatz unterstützen Kitas und Essensanbieter beim Angebot einer ausgewogenen Verpflegung. Dabei ist auch der Blick über den Tellerrand wichtig. Damit es allen schmeckt, spielt zum Beispiel auch die Essatmosphäre eine bedeutende Rolle. „Essen ist im Rahmen der Ganztagsbetreuung keine Nebensache und benötigt die entsprechende Aufmerksamkeit. Es sind die kleinen Schritte der Optimierung, die am Ende zum großen Erfolg führen“, erklärt Sonja Fahmy von der DGE. Denn ein ausgewogenes Verpflegungsangebot in der Kita legt den Grundstein für eine gesundheitsfördernde Ernährung ein ganzes Leben lang.

Die Studie Verpflegung in Kindertageseinrichtungen (VeKiTa) zeigte, dass in Kitas, in denen der DGE-Qualitätsstandard umgesetzt wird, sich die Qualität des Mittagessens verbessert, der Speiseplan abwechslungsreicher wird und die Zufriedenheit mit der Verpflegung steigt. Je häufiger Gemüse, Obst oder Fisch serviert werden, desto besser akzeptieren Kinder diese Lebensmittel. Der DGE-Qualitätsstandard soll dafür sorgen, dass ihnen mehr gesundheitsfördernde Speisen angeboten werden und sie bereits in jungen Jahren die große Lebensmittelvielfalt kennenlernen.

Die Studie zeigte allerdings auch, dass bisher nur knapp 30 % der Kitas den DGE-Qualitätsstandard als Basis für die Verpflegung nutzen. Ziel ist es, dies zu verbessern und den DGE-Qualitätsstandard in allen Kitas einzuführen. Kindertagesstätten haben die Möglichkeit, sich für das Angebot einer vollwertigen Verpflegung durch die FIT KID-Zertifizierung der DGE auszeichnen zu lassen. Die zwölf Vernetzungsstellen für Kitaverpflegung in den Bundesländern bieten länderspezifische Hilfen und Beratungen zur ausgewogenen Kitaverpflegung sowie zur Einführung des DGE-Qualitätsstandards an.

Der DGE-Qualitätsstandard steht zum Download sowie als Broschüre kostenfrei zur Verfügung. Des Weiteren unterstützt „FIT KID – Die Gesund-Essen-Aktion für Kitas“ mit zahlreichen Informationen, Tipps und Rezepten die Verantwortlichen bei der Umsetzung des DGE-Qualitätsstandards.

