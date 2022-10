20.10.2022

Provisur eröffnet Innovation Center bei Paris

Provisur Technologies, Hersteller von Maschinen für die industrielle Lebensmittelverarbeitung mit Hauptsitz in Chicago, Illinois, bietet seinen europäischen Kunden noch mehr Service: Am 6. Oktober 2022 öffnete das europäische Provisur Innovation Center (PIC) in Plailly/Frankreich, in unmittelbarer Nähe des Flughafens Paris Charles de Gaulle, seine Türen.

Feierliche Eröffnung des europäischen Provisur Innovation Center (PIC) in Plailly bei Paris. - Bild: Provisur

In dem neuen hochmodernen PIC erleben Kunden und Interessenten den Einsatz von Anlagen zur industriellen Lebensmittelverarbeitung führender Marken wie AM2C, Beehive, Cashin, Formax, Hoegger, Lutetia und Weiler. Unterschiedliche Anwendungsbereiche (Auftauen, Tumbeln, Pressen, Slicen, Wolfen & Mischen, Formen, Pasteurisieren, Separieren) kommen hier unter realen Produktionsbedingungen, also bei kontrollierten Raumtemperaturen, zum Einsatz und laden ein zum Testen und Entwickeln. Lebensmittelhersteller haben die Gelegenheit, neue Produkte unter Einsatz innovativster Verarbeitungstechnologien aus dem Portfolio von Provisur zu entwickeln. Dabei steht ihnen ein Expertenteam aus Lebensmitteltechnikern und Anwendungsingenieuren zur Seite. Zusätzlich bietet das PIC eine Restaurantküche zum Kochen oder Braten von Lebensmitteln sowie ein Labor, das umfassende Produktanalysen möglich macht.

Darüber hinaus bietet das neue PIC eine optimale Umgebung für Werksabnahmen von Anlagen für Provisur Kunden (FAT Factory Acceptance Tests), Präsentationen von Innovationen aus dem Provisur-Portfolio sowie für interne und externe Anlagen- und Anwendungsschulungen. Einen besonderen Fokus richtet der Anlagenanbieter am Standort Plailly auf die Entwicklung und Produktion von Clean-Label-Erzeugnissen. Auch das boomende Segment der alternativen Proteine wird einen besonderen Stellenwert einnehmen. Dies nimmt Provisur zum Anlass seine Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Lebensmittelkonzern Archer Daniels Midland (ADM), einem der größten Ernährungsunternehmen der Welt, auszudehnen. Der Konzern ist führend in der Entwicklung von maßgeschneiderten, proteinbetonten Rezepturen und verfügt über großes Wissen. Die Forschung und Entwicklung rund um diese Zukunftsthemen wird durch hochqualifizierte Mitarbeitende am PIC aus verschiedenen Disziplinen der Lebensmittelwissenschaft unterstützt.

„Die Lebensmittelbranche entwickelt sich kontinuierlich weiter. Um zeitgemäßen Anforderungen gerecht zu werden, unterstützen wir unsere europäischen Kunden mit dem PIC in Plailly, Frankreich, dabei mit neuen nachhaltigen Technologien zu effizienterer, wirtschaftlicherer Produktion zu gelangen und unter dem Strich bessere Produkte zu entwickeln. Gleichzeitig erweitern wir durch die Zusammenarbeit auch unser eigenes Know-how – zum Nutzen unserer Kunden und deren Abnehmern“, erklärt Olivier Kerdiles, Vice President Separation und DMC bei Provisur.

