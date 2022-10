PricoPlex, Eresing bei Landsberg am Lech, stattet Frischetheken mit individuellen Produkten zur Lebensmittelpräsentation aus. Pro Jahr begleitet das Unternehmen etwa 700 Neueröffnungen und Umgestaltungen in Fachbetrieben des Fleischerhandwerks und des Lebensmitteleinzelhandels. Am neuen Standort wurde vor kurzem Einweihung gefeiert. Der Neubau setzt auf natürliche Materialien, ein begrüntes Dach und regenerative Energiegewinnung. Auch die Produktion hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben.

Bild 1 von 2 © PricoPlex Zur Einweihung des Neubaus begrüßte Geschäftsführer ­Christian Priebe (re.) rund 100 Branchenkenner, vom handwerklichen Fachmetzger bis zum Verkaufsleiter aus dem ­Lebensmittelhandel. PricoPlex

Bild 2 von 2 © PricoPlex Das Team von PricoPlex – hier vor dem neuen Firmensitz – ­begleitet pro Jahr etwa 700 Neueröffnungen und ­Umgestaltungen in Fachbetrieben des Fleischerhandwerks und Lebens­mitteleinzelhandels. PricoPlex

„Verkaufen an der Theke ist nachhaltig“, sagte Geschäftsführer Christian Priebe von PricoPlex auf der Einweihungsfeier des neuen Firmenstandorts. Der sogenannte Innenarchitekt der Bedientheke ist sich sicher: „Mit unserer Thekenausstattung stiften wir einen Mehrwert für Handel und Handwerk“. Der Thekenkauf ist auch deshalb nachhaltig, weil Frischware keine Blisterverpackungen erfordert. Rund 30 Prozent aller produzierten Kunststoffe fließen in die Verpackungsindustrie. Um aber Rohstoffabbau und Emissionen so klein wie möglich zu halten, sollten leistungsstarke Kunststoffe bevorzugt werden, die unter hohen Qualitätskontrollen produziert werden. PricoPlex setzt dabei auf SymbioPlex (ABS/PMMA) und PerPlex (Polycarbonat). Letztlich entscheidet auch ein sauberes Entsorgungsmanagement.

Kontrollierte Herstellung

Die im Spritzguss- und Vakuumtiefziehverfahren in Deutschland hergestellten Platten und Schalen garantieren eine lange Lebensdauer: „Dabei ist eine Gesamtbewertung für alle Produktlebenszyklen erforderlich – ökonomisch, sozial und ökologisch“, so der Geschäftsführer. Von der Rohstoffquelle über den Produktionsprozess bis zur Gebrauchsdauer und dem Entsorgungsmanagement erfüllen bereits einige Kunststoffe die Anforderung, besonders nachhaltig zu sein. Denn Kunststoff ist in seiner Funktion heute nicht ersetzbar. Es kommt dabei auf Inhaltsstoffe und die richtige Herstellung an, denn Langlebigkeit bedeutet Nachhaltigkeit. Fakt ist: Kunststoffe sind energieintensiv in der Herstellung, darum muss ein großes Ziel in der gesamten Industrie die nachhaltige Energieversorgung sein.

Das lebt PricoPlex auch im Kleinen: Das neue Gebäude speist sich durch Erdwärme und der hauseigenen PV-Anlage. Das Gründach filtert die Luft, kann Wasser speichern und sorgt für Abkühlung der Büroräume. Das garantiert eine dauerhaft CO2-reduzierte Energieversorgung. Das zieht auch Mieter an, deren Geschäftskonzept auf Nachhaltigkeit basiert. Beispielsweise das Startup Reverion, dessen Angebot die optimale Nutzung von Biogas sichert.

Rund 100 Branchenkenner, Verkaufsleiter und Frischeverantwortliche aus dem Lebensmittelhandel in Deutschland und Österreich fanden zur Firmen­einweihung unter dem Motto „Törggelen meets Nachhaltigkeit“ zusammen. Das Event bot Vorträge zu Themen, die die Branche umtreiben: Wie können in Zeiten hoher Preissensibilität nachhaltige Fleischqualitäten abgesetzt werden? Kann auch konventionelles Fleisch nachhaltig sein? Wie kann Handel und Handwerk dem Fachkräftemangel entgegenwirken? Wie können sich lokale Produzenten und Supermärkte gegenseitig unterstützen? Die Fleischexperten Fritz Gempel und Michael Keller, sowie die Trainerin und Betriebswirtin Gertrud Hansel gaben in Vorträgen praxisnahe Antworten. .

