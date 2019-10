23.10.2019

Preisverleihung: „Unternehmerfrau im Handwerk 2019“

Am 18. Oktober kürte ‚handwerk magazin‘ im Rahmen des Bundeskongresses der Unternehmerfrauen in Billerbeck bereits zum 27. Mal die Gewinnerinnen des Wettbewerbs „Unternehmerfrau im Handwerk 2019“. Aus knapp 100 Bewerberinnen wählte die Jury zwei Preisträgerinnen in den Kategorien „Selbstständige Unternehmerin“ und „Mitarbeitende Unternehmerfrau“ aus. Beide Preisträgerinnen erhalten einen Imagefilm über ihren Betrieb und ein Preisgeld von jeweils 2.500 Euro.

Kerstin Hansmann, Preisträgerin „Unternehmerin im Handwerk“ (3.v.l.) und Daniela Schleich, Preisträgerin „Mitarbeitende Unternehmerfrau“ (4. v.l.) siegten beim Wettbewerb „Unternehmerfrau des Jahres 2019“.... - Bild: Jens Nieth/handwerk magazin

In der Kategorie „Selbständige Unternehmerin“ überzeugte Nachfolgerin Kerstin Hansmann, alleinige Geschäftsführerin von Metall- und Balkonbau Hansmann GmbH in Guben. Sie hat mit großem unternehmerischem Gespür und enormem Einsatz aus einem lokalen, Kleinbetrieb ein deutschlandweit agierendes 80-Mann-Unternehmen aufgebaut. Sie hat nach dem Mauerfall Weitsicht bei der Neuausrichtung ihres Unternehmens bewiesen und zusammen mit ihrem Vater die Zukunftsfähigkeit ihres Betriebes gesichert. Dabei ist sie strategisch vorgegangen und hat im Lauf der 34 Jahre ihrer Selbstständigkeit immer wieder Antworten gefunden auf die großen Herausforderungen im Handwerk: Fach- und Nachwuchskräftemangel, Generationenwechsel, Effizienz. handwerk magazin zeichnet Frau Hansmann für ihre Lebensleistung aus. „Ich freue mich über die Anerkennung für meine Arbeit, mein Engagement und wie ich beides lebe“, sagt die verheiratete Mutter von zwei fast erwachsenen Kindern.

Als „Mitarbeitende Unternehmerfrau“ zeichnete ‚handwerk magazin‘ Lackierermeisterin Daniela Schleich von der Lackiererei Schleich GmbH in Marktheidenfeld aus. Die Steuerfachangestellte machte ohne jegliche handwerkliche Vorbildung ihren Meister im Lackiererhandwerk, um ihren Mann zu entlasten: „Es gab immer wieder Probleme mit eigenwilligen angestellten Meistern, das hat viel Unruhe in den Betrieb gebracht. Jetzt herrscht Ruhe, das Betriebsklima ist klasse und wir haben ein stetiges Umsatzwachstum“, sagt sie. Daniela Schleich ist Mutter von drei Kindern, zudem ehrenamtlich in verschiedenen Prüfungsausschüssen der Handwerkskammern tätig und engagiert sich umfassend für das gesamte Handwerk und die Nachwuchsförderung.

Jury-Mitglied Alexander Holzmann, Verleger von handwerk magazin sagt: „Die Qualität der vielen Bewerbungen war in diesem Jahr ganz besonders hoch. Die Preisträgerinnen 2019, Kerstin Hansmann und Daniela Schleich, überzeugten mit ihren herausragenden beruflichen Leistungen, ihrer Persönlichkeit, und ihrer großen Leidenschaft fürs Handwerk.“

Kerstin Hansmann und Daniela Schleich werden als Siegerinnen des diesjährigen Wettbewerbs „Unternehmerfrau im Handwerk“ in der November-Ausgabe von handwerk magazin vorgestellt.

