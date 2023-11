Präzises Schleifen fördert die Produktqualität

Je schärfer und planer die Schneidwerkzeuge von Fleischwölfen, Feinstzerkleinerern und Füllwölfen sind, desto höher ist die Qualität der produzierten Fleischwaren. Perfektes Schleifen für scharfe Werkzeuge ist unverzichtbar. daher Präzise geschliffene Scheiben und Messer reduzieren den Pressdruck auf das Rohmaterial und vermindern Reibung und Quetschung. Die Fasern werden geschont und es entsteht ein klares Schnittbild.

Perfektes Schleifen: Die Planschleifmaschine W 300 sorgt für exakte planparallele Anschliffe, eine hohe Oberflächengüte und eine gute Schleifleistung. - © Knecht

Das Schleifen mit der Planschleifmaschine W 300 von Knecht, Bergatreute, gewährleistet exakte planparallele Anschliffe, eine hohe Oberflächengüte und eine hohe Schleifleistung. Die Schneidleistung der Schneidsätze bleibt über deren gesamte Lebensdauer konstant. Die Maschine schleift Wolfscheiben und -messer, Schneidsätze von Füllwölfen und Feinstzerkleinerern mit einem Durchmesser bis 400 Millimeter. Die Planparallelität beträgt Zwei-Hundertstel Millimeter.

Dank der schweren Bauweise der W 300 ergibt sich eine hohe Zerspanungsleistung. Stark verschlissene Werkstücke erhalten so in kurzer Zeit wieder eine exakte Oberfläche. Der Zustellhebel für die kombinierte Bedienung der Eilzustellung und der Feinzustellung ermöglicht bei geringem Kraftaufwand ein schnelles Anfahren der Schleifscheibe an das Werkstück. Diese Technik beim Schleifen reduziert auch die Nebenzeiten auf ein Minimum. Die elektromagnetische Bremse bewirkt eine hohe Zustellpräzision. Dadurch können auch geringe Mengen Material abgetragen werden.

Die W 300 ist komplett gekapselt. Eine Absauganlage entfernt den Schleifnebel aus dem Arbeitsraum. Das schützt die Atemwege des Bedienpersonals und der Schleifvorgang ist gut einsehbar.

Der Kühlmittelkreislauf der W 300 stellt eine permanente Kühlung der Werkstücke sicher. Die Bandfilter-­Kühlmitteleinrichtung hat ein Volumen von 140 Liter. Ein Filtervlies entfernt den Schleifabtrag. Das abgetragene Material sammelt sich auf dem Filtervlies und kann nach dem Schleifen umweltschonend entsorgt werden.

