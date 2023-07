Präzise Etikettieren im 6-Zoll-Segment

Die PEX-2000 Serie liefert vier neue Druckmodule in der 6-Zoll-Klasse. TSC Printronix Auto ID - © TSC Printronix Auto ID

TSC Printronix Auto ID, Zorneding, bringt mit der PEX-2000 Serie vier neue Druckmodule in der 6-Zoll­Klasse auf den Markt. Die Modelle beeindrucken laut Hersteller mit einem präzisen, robusten Druckwerk, moderner Elektronik und umfassender Sensorik, so dass Etiketten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 356 Millimeter pro Sekunde bedruckt und kontrolliert appliziert werden können.

Mit kompakten Abmessungen (45 × 24,5 × 30 cm)sind die Neuzugänge im TSC-Portfolio rund 14 Prozent kleiner als vergleichbare Druckmodule. Sie lassen sich in beengten Arbeitsumgebungen einsetzen und bleiben selbst im 24/7-Betrieb ein belastbares und zuverlässiges Arbeitstier.

Die beiden Right-Hand- und die beiden Left-Hand­Druckmodule drucken sowohl im Thermodirekt- als auch im Thermotransferverfahren. Sie unterscheiden sich durch die Druckauflösung, die Geschwindigkeit und die Medienlänge: Während PEX 2260-R und 2260-L Etiketten auf Rolle mit einer Drucklänge von 14.732 Millimeter mit 203 dpi und schnellen 356 Millimeter pro Sekunde bedrucken, bieten PEX 2360-L und 2360-R 300 dpi und 305 Millimeter pro Sekunde bei Drucklängen von bis zu 6.604 Millimeter. Die Medienbreite beträgt jeweils bis zu 180 Millimeter.

Das neue PEX-2000 ist vollgepackt mit Funktionalität – vom branchenweit ersten verstellbaren Abziehmodul aus Metall mit verstellbarem Abziehwinkel bis hin zur optionalen RFID-Codierung. Die bewährte Firmware unterstützt „out-of-the-box“ Kompatibilität mit ZPL- und DPL-Kommandosprachen – und ist kompatibel mit den Tools für die Drucker-Fernverwaltung TSC Console und SOTI Connect. Darüber hinaus kann die ­TSPL-Programmiersprache dazu genutzt werden, umfangreiche Datenflüsse aus unterschiedlichen Datenquellen aufzunehmen, die benötigten Datenfelder abzugreifen und sie in den Druck einzubinden. Die Onboard-Programmierwerkzeuge können zusätzliche Computerhardware ersetzen.

Alle vier Drucksysteme lassen sich problemlos in neue oder bestehende Etikettenapplikationen integrieren. Zusätzlich gewährleisten USB, parallele und serielle Schnittstelle, Ethernet, ein USB-Host sowie optional 802.11 a/b/g/n Wireless und RFID eine zuverlässige Datenübertragung.

Nicht zuletzt sind die neuen Module in ihrem robusten Spritzgussgehäuse auf Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Für das Plus an Bedienkomfort sorgt das 3,5 Zoll Farb-LCD mit Tasten.

