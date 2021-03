15.03.2021

Positives Resümee für INTERGASTRA digital

Am 8. März 2021 fiel der Startschuss zur ersten INTERGASTRA digital. Drei Tage war die virtuelle Plattform der Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie live und hat zahlreichen Fachbesuchern vielseitige Einblicke in die aktuellen Trends und Produktneuheiten der Branche geboten. „Die INTERGASTRA digital hat als bislang größtes virtuelles Veranstaltungsformat der Gastronomie- und Hotelleriebranche neue Maßstäbe gesetzt“, resümiert der Geschäftsführer der Messe Stuttgart, Stefan Lohnert.

Letztes Handanlegen beim Wettbewerb zum Koch des Jahres während der INTERGASTRA digital 2021. - Bild: Messe Stuttgart Weitere Bilder

„Mit gelungenen Produktvorstellungen, zahlreichen Live-Vorträgen und Video-Sessions sowie einem vielseitigen Rahmenprogramm konnte die Branche einmal mehr ihre Leistungsfähigkeit und Innovationskraft unter Beweis stellen", so Lohnert. „Wir freuen uns, dass die Beteiligten unsere Plattform über alle drei Live-Tage mit Leben gefüllt haben. Das zeigt einmal mehr, wie wertvoll unser Netzwerk für die Branche ist.“

Auf drei Hauptbühnen und in 89 Unternehmensauftritten boten Branchenpartner, Verbände, Vereine und Experten aus der Gastronomie und Hotellerie ein hochkarätiges Programm zu aktuellen Themen der Branche, gaben Anregungen zur Weiterentwicklung während und nach dem Lockdown sowie für den Restart’21. Das Programm umfasste mehr als 100 Veranstaltungen und eine Dauer von fast 70 Stunden. Insgesamt 11.000 Teilnehmende aus 43 Ländern – überwiegend aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Italien, dem Vereinigten Königreich, Dänemark, Spanien und Frankreich – haben während der drei Veranstaltungstage online mitdiskutiert und die erste virtuelle Veranstaltung dieser Größenordnung verfolgt.

Positives Feedback gab es ebenfalls von Seiten der Branchenpartner und -netzwerke: „Die INTERGASTRA digital war für die Beteiligten eine sehr gute und motivierende Veranstaltung“, sagt Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Baden-Württemberg. „Gerade in der aktuellen Lage ist es wichtig, mit Zuversicht nach vorne zu blicken und die Chancen zu erkennen, die unsere Branche auch in Zukunft bieten wird. Mit ihrem vielfältigen Programm konnte die INTERGASTRA digital wichtige Anregungen und Impulse geben. Als ideeller Träger und Mitgestalter danken wir der Messe Stuttgart, allen Ausstellern und engagierten Partnern für die sehr gute Zusammenarbeit bei dieser gelungenen Premiere.“

Online-Erfahrungen für die Zukunft nutzen

Der große Andrang zum Start der INTERGASTRA digital sorgte gleich zu Beginn der Veranstaltung dafür, dass die Performance teilweise nicht optimal war. Die technischen Probleme konnten im Laufe des Tages jedoch behoben werden. „Der richtige Weg ist nicht immer der einfachste. Das haben die technischen Startschwierigkeiten am Morgen des ersten Veranstaltungstages gezeigt“, so Christoph Rénevier, Geschäftsführer Fleet Events GmbH und Mitorganisator der INTERGASTRA digital. „Dank der Kreativität und dem unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten ist es uns jedoch schnell gelungen, im weiteren Verlauf einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Schlussendlich konnten die Teams in den Studios in Stuttgart und Hamburg das Live-Programm der INTERGASTRA digital mit größter Professionalität und Leidenschaft umsetzen und der Branche so eine Informations- und Interaktionsplattform der Extraklasse bieten."

„Wir wollen nun alle gewonnenen Daten auswerten und die Erkenntnisse gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden bewerten, um die INTERGASTRA auch im Hinblick auf die nächste Präsenzmesse im Februar 2022 zielgerichtet weiterzuentwickeln“, erklärt Projektleiter Markus Tischberger. „Wir freuen uns, dass wir der Branche innerhalb der kurzen Vorbereitungszeit eine innovative Informationsplattform bieten konnten und viele Teilnehmende im In- und Ausland erreicht haben, die wir bereits jetzt zur nächsten INTERAGSTRA in Stuttgart einladen möchten – dann vor Ort, hier in Stuttgart.“

