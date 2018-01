29.01.2018

Pionier der deutschen Wirtschaft: Siegfried Meister in die Hall of Fame aufgenommen

Bereits zum zehnten Mal wurden in diesem Jahr die Pioniere der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Siegfried Meister, Firmengründer der Rational AG aus Landsberg, wurde posthum für seine visionäre, nachhaltige und zeitgemäße Unternehmensführung geehrt und in die Hall of Fame der Familienunternehmen aufgenommen.

Rund 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft waren der Einladung des Handelsblatts am 17. Januar 2018 nach München gefolgt. Im Mittelpunkt der Verleihung standen ambitionierte Persönlichkeiten des Mittelstandes, die in ihren Unternehmen herausragende Leistungen vollbracht haben und als gesellschaftliches Vorbild gelten.

Wer in die Hall of Fame aufgenommen wird, entscheidet eine hochkarätige Jury. Dabei zählen nicht nur blanke Geschäftszahlen und unternehmerischer Erfolg – im Fokus des Gremiums stehen auch dauerhafte Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen, umweltgerechtes Wirtschaften sowie soziales und kulturelles Engagement.

Siegfried Meister, der im Sommer 2017 im Alter von 78 Jahren verstarb, wurde in diesem Jahr posthum als Ehrenmitglied in die Hall of Fame aufgenommen. Als „Fliegenden Freund der Kunden“ bezeichnete Laudator und Jury-Mitglied Stefan Heidbreder den Visionär und leidenschaftlichen Piloten aus Landsberg, dem das Meisterstück gelang aus einer visionären Idee ein unverwechselbares erfolgreiches Produkt zu entwickeln: den Rational Combi-Dämpfer.

Gabriella Meister, Witwe des Firmengründers, nahm den Preis in seinem Namen entgegen und dankte für die Ehrung: „Sein Geist lebt nicht nur in seinen Produkten, sondern auch sein schöpferisches Unternehmertum in seinen Mitarbeitern weiter.“

Meister startete vor 45 Jahren mit 25 Mitarbeitern, heute zählt das Unternehmen weltweit rund 1.900 Mitarbeiter. Die Bedürfnisse der Kunden kennen, ihnen den größtmöglichen Nutzen bieten– dieser Devise blieb der Unternehmer sein Leben lang treu. Im Mittelpunkt seines Wirkens stand neben dem Kundennutzen auch immer das Wohl seiner Mitarbeiter.

