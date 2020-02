11.02.2020

Pink Cube: Der Trendinkubator auf der Internorga 2020

Die Internorga, 13. bis 17. März in Hamburg, will auch in diesem Jahr Treiber für Trends sein, neue Akzente setzen und Innovationen zuerst präsentieren. Angesagte Food-Trends können Besucher zum Beispiel im Pink Cube entdecken. Das beliebte Forum, das in Zusammenarbeit mit der Trendforscherin Karin Tischer entstanden ist, zeigt aktuelle Food-Entwicklungen des globalen Außer-Haus-Marktes.

Bei den Präsentationen im Pink Cube stehen neue Ernährungstrends und -formen im Fokus, die die Gesellschaft bewegen. - Bild: HMC/Michael Zapf

In kurzweiligen, informativen Fachvorträgen berichtet die renommierte und europaweit gefragte Expertin von internationalen Trends und Entwicklungen in der Gastro-Szene. Gefragt sind heute neue Sinneseindrücke, kreative Saucen und faszinierende Geschmackswelten.

Bei den Präsentationen im Pink Cube stehen neue Ernährungstrends und -formen im Fokus, die die Gesellschaft bewegen. Dabei ist ‘Plantarismus‘, der Trend zu pflanzenorientierter Ernährung, bei Verbrauchern derzeit stark erkennbar. Fachbesucher erfahren außerdem, wie Restaurants dem gestiegenen Gästebedürfnis nach mehr Nähe zur Natur gerecht werden. Diese und weitere Insights im Pink Cube geben den Messebesuchern eine Fülle an Inspirationen, wertvolle Geschäftsimpulse und zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch. Ergänzt wird die Vortragsreihe von einer Fotogalerie, die Eindrücke von internationalen Forschungsreisen und spektakulären Food-Kreationen zeigt.

Pink Cube Vortrags-Programm 2020

Täglich um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr: International Trendscouting (‘SinnReich’ – Sensory News, The New Taste Profiles, The Magic Power of Sauces).

Täglich um 13.00 Uhr und 16.00 Uhr: New Food – New Style (Healthy Routes, Casual World, Snacking / Street Food Transfer)

www.internorga.com